Nediani presentó "Comercio Amigo La Banda", un programa para incentivar las compras en la ciudad

La propuesta fue desarrollada junto al Centro de Comercio e Industria y contempla beneficios para comerciantes y clientes, además de importantes sorteos.

Hoy 15:00

El intendente, Ing. Roger Elías Nediani, junto a la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, y la presidenta del Centro de Comercio e Industria de la ciudad de La Banda, Stella Maris Gallego, realizaron el lanzamiento oficial del Programa “Comercio Amigo. Comprá en La Banda. Ganamos todos”, una iniciativa que busca incentivar el consumo en los comercios bandeños y fortalecer la economía local.

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La campaña fue lanzada el sábado a la mañana en el marco de un sencillo acto que se llevó a cabo en la intersección de la calle Alem y la semipeatonal Sarmiento del microcentro bandeño. Luego, el jefe comunal realizó la entrega de urnas y cupones en algunos comercios adheridos a este programa.

La propuesta invita a los vecinos a realizar sus compras en los comercios adheridos a la campaña, ya que cada compra les permitirá obtener un cupón y participar del sorteo de una moto y otros importantes premios.

El sorteo se realizará el viernes 31 de julio y será transmitido en vivo a través de las cuentas oficiales del Municipio de La Banda, garantizando transparencia y permitiendo que toda la comunidad pueda seguir el evento.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa tiene como objetivo apoyar al comercio local, fomentar el consumo dentro de la ciudad y generar beneficios tanto para los comerciantes como para los clientes, promoviendo un círculo virtuoso que fortalezca el desarrollo económico de La Banda.

Luego del lanzamiento de la campaña, Nediani informó: “Estamos lanzando en forma conjunta con la presidenta del Centro de Comercio e Industria de la Ciudad de La Banda, la señora Stella Maris Gallego, un importante programa que tiene que ver con el Día del Amigo pero también con la idea de reactivar la economía aquí en la ciudad.

El programa se denomina 'Comercio Amigo' y en ese sentido hemos trabajado en una idea de colocar urnas en los comercios que están adheridos al registro del Centro de Comercio e Industria para que tengan una urna.

El programa va a beneficiar tanto a comerciantes como a los vecinos, ya que con cada compra se le entregará un cupón que debe ser llenado con los datos personales del cliente y depositado en la urna que se va a encontrar en cada uno de los comercios adheridos a la campaña.

Posteriormente, el 31 de julio, se realizará el sorteo de una moto, entre otros tantos premios que va a estar disponibles.

Por lo tanto, quiero agradecer a la presidenta y a todas las autoridades del Centro de Comercio e Industria de La Banda por este gran trabajo que vamos a hacer en forma articulada para llevar adelante la reactivación del comercio local”.

Por su parte, la presidenta del Centro de Comercio e Industria de La Banda, Stella Maris Gallego, destacó: “Esto es algo muy importante para nosotros, los comerciantes, viendo que las ventas en general han bajado mucho y que tenemos alrededor muchos parajes y localidades, entonces es importante que esa gente se llegue a La Banda, ya que tenemos muy buenos precios y vamos a tratar de levantar nuestras ventas en todos los rubros.

Es un programa que está muy bien articulado entre ambas entidades y que va a beneficiar tanto al comerciante como a nuestros vecinos, que van a tener la posibilidad de tener la oportunidad de ganar una moto y muchos otros premios que vamos a donar los comerciantes.”

El lanzamiento de la campaña también contó con la actuación de la Academia Municipal de Danzas Folclóricas “Julio Argentino Jeréz” y stands de áreas municipales como el área de Salud del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio San Carlos, Eco Punto y la Dirección de Prevención en Adicciones, que brindaron servicios y asesorías de forma gratuita .

Detalles de la campaña “Comercio Amigo La Banda”

La iniciativa tendrá una duración de una semana, de lunes a sábado, y permitirá que los comercios se adhieran de manera gratuita. Los participantes recibirán un afiche identificatorio de “Comercio Amigo” y un talonario o código QR destinado a registrar la participación de los clientes.

De esta manera, por cada compra superior a un monto determinado, por ejemplo $20.000, los vecinos recibirán un cupón para participar de un sorteo. Para completar su participación deberán consignar sus datos personales, el comercio donde realizaron la compra y luego depositar el cupón en una urna ubicada en el establecimiento adherido.

El sorteo se realizará el sábado 31 de julio y será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del Municipio, con importantes premios entre los que se prevén un moto vehículo, smart TV, bicicletas, freidoras de aire, parlantes Bluetooth, órdenes de compra en comercios adheridos y canastas con productos locales.

Una de las características destacadas de la propuesta es la posibilidad de que los propios comerciantes puedan aportar premios, generando así una mayor participación y visibilidad para sus negocios.

Los comercios adheridos obtendrán diferentes beneficios, entre ellos la difusión de sus establecimientos a través de las redes oficiales del Municipio, un certificado que los identificará como “Comercio Amigo”, mayor circulación de clientes y la posibilidad de participar en futuras campañas destinadas a promover el consumo local.

Por su parte, los vecinos podrán participar gratuitamente a través de sus compras, conocer nuevos comercios y contribuir al fortalecimiento de la economía de la ciudad.