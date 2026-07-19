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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 19º
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Argentina busca su título 24 y España quiere su séptima consagración

La Albiceleste y La Roja se enfrentarán este domingo en la final del Mundial 2026, con el objetivo de seguir agrandando sus vitrinas.

Hoy 00:18

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo pondrá en juego la Copa del Mundo, sino también la posibilidad de seguir ampliando una historia cargada de títulos.

La Selección Argentina buscará este domingo su 24° título oficial, mientras que el seleccionado español irá por su séptima consagración en la definición que se disputará en Nueva Jersey.

A lo largo de su historia, la Albiceleste conquistó 23 títulos oficiales. Entre ellos se destacan sus tres Copas del Mundo, obtenidas en 1978, 1986 y 2022.

Además, Argentina ganó 16 Copas América: 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 y 2024.

También suma dos Finalissimas, correspondientes a la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, conquistadas en 1993 y 2022; una Copa Confederaciones, cuando se denominaba Copa Rey Fahd, en 1992; y una Copa Campeonato Panamericano de Fútbol, obtenida en 1960.

España, por su parte, llega a la final con seis títulos oficiales en su historial. La Roja ganó el Mundial 2010, disputado en Sudáfrica, y conquistó cuatro Eurocopas, en 1964, 2008, 2012 y 2024.

A esos logros se suma la Liga de Naciones 2023, que completa el palmarés del seleccionado español.

Este domingo, ambos equipos buscarán seguir escribiendo historia: Argentina intentará alcanzar su cuarta estrella mundial y su título número 24, mientras que España irá por su segundo Mundial y su séptima consagración oficial.

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