El novedoso premio que entregará la FIFA al campeón del Mundial 2026

El ganador de la final entre Argentina y España recibirá una distinción inédita para el fútbol, inspirada en tradiciones de la NBA y la NFL.

Hoy 00:12

El campeón del Mundial 2026 recibirá un premio inédito en la historia del fútbol: un anillo conmemorativo. La FIFA anunció que, por primera vez, entregará esta distinción al seleccionado ganador del torneo, adoptando una tradición muy popular en ligas estadounidenses como la NBA, la NFL, la MLB y la NHL.

La final entre la Selección Argentina y España, programada para esta tarde desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pondrá en juego la Copa del Mundo, las medallas doradas y ahora también este novedoso reconocimiento.

Según se informó, se fabricarán exactamente 2026 unidades numeradas. De ese total, solo 30 anillos quedarán en manos del equipo campeón, mientras que los 1996 restantes se pondrán a la venta como producto con licencia oficial para hinchas de todo el mundo.

Cada pieza tendrá detalles especiales: en una de sus caras mostrará el trofeo de la Copa Mundial, mientras que en la otra será personalizada con la identidad del seleccionado ganador. Además, cada anillo contará con un certificado de autenticidad.

Tras la final, el capitán y el entrenador del equipo campeón recibirán piezas provisionales. Luego, se entregarán los 30 anillos definitivos, confeccionados a medida para los integrantes del plantel ganador.

Más allá de este premio novedoso, la final entre Argentina y España tendrá un condimento histórico. Será la primera vez en 96 años de Mundiales que el vigente campeón de la Copa América y el vigente campeón de la Eurocopa se enfrenten en una final del mundo.

El antecedente más cercano se remonta a 1970, cuando Uruguay, campeón americano, enfrentó a Italia, campeona de Europa, aunque en fase de grupos. Aquella selección italiana llegó luego a la final, donde cayó ante Brasil.

Para España, ganar este domingo significaría convertirse en el primer equipo europeo en ser dos veces campeón del mundo siendo, al mismo tiempo, campeón vigente de Europa. Ya lo había logrado en Sudáfrica 2010, dos años después de conquistar la Eurocopa.

Para Argentina, en cambio, el título representaría cerrar un ciclo histórico sin precedentes: dos Copas América y dos Mundiales consecutivos. La última vez que la Albiceleste llegó a una final del mundo siendo campeona de América fue en 1930, en el primer Mundial de la historia.

Casi un siglo después, Argentina vuelve a estar ante una posibilidad enorme: levantar otra Copa del Mundo, sumar la cuarta estrella y recibir, por primera vez, un anillo de campeón mundial.