Termas de Río Hondo se prepara para un clima templado: detalles para hoy Domingo 19 de julio de 2026

Hoy, los termenses disfrutarán de un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 14.2 °C y 20.2 °C. El pronóstico para los próximos días indica lluvias irregulares y un leve descenso en las temperaturas.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, la ciudad se presenta con un clima parcialmente nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 11 °C, aunque la sensación térmica es ligeramente más baja, alcanzando los 9.7 °C.

Los termenses pueden esperar un día con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.2 °C y una mínima de 14.2 °C. Este rango de temperaturas permitirá que la jornada sea bastante cómoda para quienes decidan salir a pasear o realizar deportes.

Sin embargo, el clima cambiará mañana, cuando se prevén lluvias irregulares en las cercanías de la ciudad. Las temperaturas mínimas bajarán a 13.5 °C mientras que las máximas no superarán los 17.4 °C.

El martes, el cielo volverá a despejarse, presentando un panorama parcialmente nublado nuevamente. Las temperaturas se situarán entre los 9.4 °C de mínima y 16.7 °C de máxima, lo que sugiere un leve descenso en comparación con el inicio de la semana.

Para hoy, se espera un clima agradable en Termas de Río Hondo, con temperaturas que irán de los 14.2 °C a los 20.2 °C. A partir de mañana, el clima se tornará más inestable con la llegada de lluvias irregulares y temperaturas que oscilarán entre 13.5 °C y 17.4 °C.

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