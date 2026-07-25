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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUL 2026 | 25º
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EN VIVO | Independiente y Estudiantes protagonizan un duelo imperdible en el arranque del Clausura

El Rojo y el Pincha se enfrentan este domingo, desde las 17.15, en el estadio Jorge Luis Hirschi. Pablo Dóvalo será el árbitro y el encuentro se podrá ver por TNT Sports.

Hoy 17:01

Independiente comenzará su participación en el Torneo Clausura de la Liga Profesional este domingo, cuando visite a Estudiantes de La Plata por la primera fecha de la Zona A.

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