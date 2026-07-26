Sin Messi ni De Paul, Inter Miami ganó con gol de Suárez y celebró el debut de Casemiro

Las Garzas vencieron 1-0 a CF Montréal como visitantes y consiguieron su sexta victoria consecutiva en la MLS. El delantero uruguayo convirtió de penal a nueve minutos del final.
Sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, Inter Miami volvió a responder y derrotó por 1-0 a CF Montréal como visitante, en un encuentro que también marcó el debut oficial de Casemiro con la camiseta rosada.
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El equipo dirigido por Guillermo Hoyos tomó la iniciativa y generó las mejores ocasiones, aunque recién consiguió quebrar el partido a los 81 minutos. Luis Suárez se hizo cargo de un penal y venció al arquero Sebastian Breza para marcar su noveno gol en la temporada regular.
El triunfo representó la sexta victoria consecutiva para Las Garzas, que llegaron a 37 puntos y continúan avanzando entre los principales protagonistas de la Conferencia Este.
La principal novedad fue la presentación de Casemiro, flamante incorporación proveniente del Manchester United. El mediocampista brasileño fue titular y compartió la mitad de la cancha con Yannick Bright y Telasco Segovia.
El exjugador del Real Madrid aportó equilibrio, experiencia y presencia defensiva en su primer partido oficial después de haber disputado el Mundial con la Selección de Brasil.
Además, los argentinos Rocco Ríos Novo, Facundo Mura y Mateo Silvetti estuvieron desde el inicio en el conjunto de Florida.
Messi y De Paul todavía no se reincorporaron al equipo luego de disputar la Copa del Mundo con la Selección Argentina. A pesar de esas ausencias, Inter Miami mantuvo su racha positiva y volvió a encontrar en Suárez una respuesta decisiva.
Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Ian Fray, Micael, Sergio Reguilón; Yannick Bright, Casemiro, Telasco Segovia; Mateo Silvetti, Germán Berterame y Luis Suárez.