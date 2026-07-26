Sin Messi ni De Paul, Inter Miami ganó con gol de Suárez y celebró el debut de Casemiro

Las Garzas vencieron 1-0 a CF Montréal como visitantes y consiguieron su sexta victoria consecutiva en la MLS. El delantero uruguayo convirtió de penal a nueve minutos del final.

Hoy 00:34

Sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, Inter Miami volvió a responder y derrotó por 1-0 a CF Montréal como visitante, en un encuentro que también marcó el debut oficial de Casemiro con la camiseta rosada.

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El equipo dirigido por Guillermo Hoyos tomó la iniciativa y generó las mejores ocasiones, aunque recién consiguió quebrar el partido a los 81 minutos. Luis Suárez se hizo cargo de un penal y venció al arquero Sebastian Breza para marcar su noveno gol en la temporada regular.

El triunfo representó la sexta victoria consecutiva para Las Garzas, que llegaron a 37 puntos y continúan avanzando entre los principales protagonistas de la Conferencia Este.

Casemiro tuvo su esperado estreno

La principal novedad fue la presentación de Casemiro, flamante incorporación proveniente del Manchester United. El mediocampista brasileño fue titular y compartió la mitad de la cancha con Yannick Bright y Telasco Segovia.

El exjugador del Real Madrid aportó equilibrio, experiencia y presencia defensiva en su primer partido oficial después de haber disputado el Mundial con la Selección de Brasil.

Además, los argentinos Rocco Ríos Novo, Facundo Mura y Mateo Silvetti estuvieron desde el inicio en el conjunto de Florida.

Inter Miami espera por Messi y De Paul

Messi y De Paul todavía no se reincorporaron al equipo luego de disputar la Copa del Mundo con la Selección Argentina. A pesar de esas ausencias, Inter Miami mantuvo su racha positiva y volvió a encontrar en Suárez una respuesta decisiva.

La formación inicial de Inter Miami

Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Ian Fray, Micael, Sergio Reguilón; Yannick Bright, Casemiro, Telasco Segovia; Mateo Silvetti, Germán Berterame y Luis Suárez.