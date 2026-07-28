Por qué Franco Colapinto todavía no está de vacaciones como el resto de la Fórmula 1

Mientras gran parte de los pilotos ya iniciaron el receso de mitad de temporada, el argentino deberá espera algunos días.

Hoy 12:45

Mientras gran parte de la Fórmula 1 ya inició el receso de mitad de temporada, Franco Colapinto todavía deberá esperar algunos días para comenzar sus vacaciones.

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El piloto argentino permanecerá entre martes y miércoles en el Hungaroring, donde participará junto a Alpine de los ensayos organizados por Pirelli para avanzar en el desarrollo de los neumáticos que utilizará la categoría desde 2027.

Durante las dos jornadas, Colapinto conducirá el A526 bajo un programa de trabajo definido exclusivamente por la empresa italiana. En estas pruebas no se buscan tiempos rápidos ni se permite trabajar libremente sobre el desarrollo del monoplaza.

El objetivo será analizar distintos compuestos, estructuras y comportamientos de los neumáticos, comparando la información obtenida en la pista con los datos de telemetría.

Una prueba importante para el futuro

Los equipos suelen designar para este tipo de ensayos a pilotos titulares o a corredores que forman parte de sus planes deportivos. Las sensaciones y los comentarios de cada conductor son fundamentales para definir el producto que Pirelli deberá homologar en septiembre.

La presencia del argentino vuelve a mostrar la confianza que Alpine deposita en su trabajo, mientras continúa la expectativa sobre quién ocupará el segundo asiento del equipo durante la temporada 2027.

La escudería francesa todavía no hizo un anuncio oficial. Flavio Briatore había anticipado que la decisión podría conocerse después del receso europeo y una de las fechas señaladas es la posterior al Gran Premio de Países Bajos.

La divertida broma de Alpine

Colapinto se tomó con humor el hecho de continuar trabajando mientras sus colegas ya disfrutan del descanso. A través de sus redes sociales mostró que el equipo colocó la imagen de una playa en la pantalla de su auto.

“De tanto quejarme me pusieron en la tele una playa en el Caribe para hacerme sentir que las vacaciones están llegando. Nada más lejano de la realidad, pero gracias, me imaginé tomando sol”, bromeó.

Colapinto quiere seguir aprendiendo

Antes de comenzar las pruebas, el piloto de Pilar valoró la posibilidad de sumar más kilómetros con el monoplaza.

“Tengo ganas del test acá. Son unos días más para aprender un poco más del auto y después relajar un poco”, expresó tras finalizar en el 15° puesto en el Gran Premio de Hungría.

Alpine cerró la primera parte del campeonato con dificultades por la falta de actualizaciones importantes en su auto, mientras varios rivales directos introdujeron mejoras. Colapinto aprovechará ahora los ensayos para continuar acumulando experiencia antes de iniciar finalmente sus vacaciones.