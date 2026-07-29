La Joaqui confirma su separación de Luck Ra tras rumores

La Joaqui confirmó el fin de su relación con Luck Ra y desmintió rumores sobre su vínculo con las hijas del músico.

29/07/2026

La Joaqui ha confirmado oficialmente su separación de Luck Ra, poniendo fin a las especulaciones que rodeaban su relación. La cantante utilizó sus redes sociales para comunicar esta difícil decisión, solicitando respeto por el momento que ambos están atravesando.

En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, La Joaqui aclaró que la decisión de finalizar el vínculo fue de mutuo acuerdo y descartó que la ruptura estuviera relacionada con una falta de amor entre ellos. «Queremos comunicar, antes de que sigan las versiones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin», indicó.

La artista enfatizó que su separación fue aceptada con respeto, cariño y agradecimiento, y subrayó que no tiene que ver con desamor ni con cuestiones familiares. Esto es crucial para entender el contexto de su decisión.

Asimismo, La Joaqui respondió a rumores que afirmaban que Luck Ra no tenía una buena relación con sus hijas, señalando que esas afirmaciones son completamente falsas. La cantante destacó el vínculo positivo que el músico construyó con las niñas durante su tiempo juntos.

La ruptura, según La Joaqui, está motivada por proyectos y objetivos personales diferentes, lo que llevó a ambos a tomar caminos distintos. «Son deseos de un futuro y etapas distintas», expresó en su mensaje.

En el mensaje final, la artista agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y solicitó comprensión durante este proceso de separación. «Está siendo un duelo difícil para ambos», concluyó La Joaqui, subrayando la importancia de respetar su privacidad mientras continúan con sus proyectos personales.

Con este comunicado, La Joaqui cierra un capítulo en su vida y pone fin a las especulaciones que circulaban en torno a su relación con Luck Ra.