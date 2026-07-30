Crimen de Yonathan Romano: se entregó el presunto autor del asesinato y secuestraron el auto utilizado la noche del hecho

El acusado, de apellido Heredia, quedó a disposición de la Justicia. Los investigadores buscan determinar su grado de participación y establecer si hubo más personas involucradas.

Hoy 17:19

La investigación por el crimen de Yonathan Martín Romano, asesinado de un disparo en el pecho durante la madrugada del domingo en Las Termas de Río Hondo, registró este jueves un avance clave con la entrega del presunto autor del homicidio.

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Fuentes vinculadas a la causa indicaron que, pasado el mediodía, se presentó ante la Justicia un médico de apellido Heredia, quien era buscado en el marco de la investigación y quedó a disposición de las autoridades.

En forma paralela, los investigadores secuestraron el automóvil que habría sido utilizado durante la noche del crimen, el cual será sometido a distintas pericias para determinar su vinculación con el ataque.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para establecer el rol que tuvo Heredia en el homicidio y definir si otras personas participaron o colaboraron en el hecho, por lo que la causa permanece en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.