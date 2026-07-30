Preocupación en Gran Hermano: Cinzia fue hospitalizada tras sufrir un fuerte accidente en la casa

La participante venezolana debió recibir atención médica luego de una caída mientras bailaba en la habitación. La transmisión se interrumpió y aún no se informó cuándo regresará al reality.

Hoy 17:27

Momentos de tensión se vivieron este jueves en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, cuando Cinzia Francischiello sufrió una fuerte caída que obligó a su traslado a un hospital para ser evaluada por los médicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente ocurrió mientras la participante compartía un momento de diversión con Solange Abraham en la habitación de las mujeres. De acuerdo con las imágenes que pudieron verse en la transmisión, Cinzia caminó hacia atrás mientras bailaba, perdió el equilibrio e intentó sostenerse de una de las camas, pero terminó cayendo con fuerza al piso.

El impacto provocó un grito de dolor que generó preocupación entre sus compañeros y los televidentes, ya que el golpe habría sido en la zona baja de la espalda, cerca del sacro.

Pocos instantes después del episodio, la transmisión fue interrumpida y más tarde trascendió que la concursante venezolana había sido trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

La preocupación aumentó cuando la cuenta de X "El Ejército de LAM" difundió un video en el que se observa a Cinzia recostada en una camilla dentro del área de urgencias, imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Hasta el momento, la producción de Telefe no emitió un parte médico oficial ni confirmó si la participante podrá reincorporarse en las próximas horas a la competencia.

Mientras tanto, los seguidores del reality expresaron su apoyo a través de las redes sociales, donde compartieron el momento exacto de la caída y enviaron mensajes deseándole una pronta recuperación.