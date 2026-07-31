Paredes, autocrítico tras la clasificación de Boca: "Hay que levantar el nivel"

El capitán del Xeneize reconoció el bajo rendimiento del equipo pese al pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana. También respaldó al juvenil Tomás Aranda tras el penal fallado y aseguró que el grupo deberá mejorar para lo que viene.

Hoy 08:15

Leandro Paredes fue la voz de la autocrítica luego de la sufrida clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras eliminar por penales a O'Higgins en Rancagua, el capitán admitió que el equipo estuvo lejos de mostrar la imagen que pretendía y dejó en claro que el plantel no quedó conforme con el rendimiento, más allá del objetivo cumplido.

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"Hay que levantar el nivel; no estamos conformes, pero lo importante era clasificarnos y lo hicimos", expresó el campeón del mundo, en sintonía con las declaraciones del entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien también mostró preocupación por el funcionamiento del equipo. Además, remarcó que será fundamental mejorar en defensa para dar un salto de calidad en los próximos compromisos.

"Hay que levantar la atención defensivamente, que seguramente eso nos llevará a mejorar. Quedó claro que sufrimos, pero lo importante era clasificarnos y lo hicimos. No estamos conformes con la prestación porque queríamos plasmar la idea del entrenador y no pudimos hacerlo", agregó Paredes, quien descartó que hubiera enojo en el vestuario, aunque sí reconoció el malestar por el nivel exhibido.

Por otra parte, el mediocampista respaldó públicamente al juvenil Tomás Aranda, una de las figuras de Boca durante el encuentro y protagonista del penal fallado en la definición. "Hizo un partido increíble, fue el que nos dio ese ánimo para ir a buscar el partido", destacó. Y sobre la ejecución que terminó atajando el arquero rival, concluyó: "Es muy joven y seguramente tendrá que pensar que hay momentos y momentos. Pero no pasa nada, es una manera de patear".