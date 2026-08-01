Mitre visita a Ciudad de Bolívar con la necesidad de volver al triunfo

Mitre visitará esta tarde desde las 15 a Ciudad de Bolívar, por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El encuentro será dirigido por Carlos Córdoba, quien estará acompañado por Carlos Viglietti y Matías Coria como asistentes. Marcelo Sanz será el cuarto árbitro.

El Aurinegro llega después de empatar sin goles ante Almirante Brown y necesita reencontrarse con la victoria para sostener su buen momento, sumar puntos importantes y continuar alejándose de la zona baja de la tabla.

El equipo conducido por Claudio “Pampa” Biaggio ocupa el 14º puesto con 22 unidades, producto de cuatro triunfos, diez empates y ocho derrotas.

Por su parte, Ciudad de Bolívar atraviesa un presente favorable. El conjunto bonaerense viene de vencer por 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, y se afianzó en zona de Reducido.

El local se encuentra en la cuarta posición con 34 puntos y buscará hacerse fuerte ante su público. Mitre, en tanto, intentará dar el golpe como visitante y regresar a Santiago con un resultado positivo.

Ciudad de Bolívar vs. Mitre:

Hora: 15.

Árbitro: Carlos Córdoba.

Asistentes: Carlos Viglietti y Matías Coria.

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.

Competencia: fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional.