El sol brilla en Añatuya: clima ideal para disfrutar este Domingo 2 de agosto de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días muestra un ligero aumento en las temperaturas.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, Santiago del Estero, el clima se presenta soleado y agradable, con una temperatura actual de 14 °C y una sensación térmica de 12.5 °C. La humedad en el ambiente ronda el 93%, lo que podría generar una ligera sensación de frescura durante las primeras horas del día.

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Con un viento del noreste a 12.2 km/h, los añatuyenses pueden esperar un día ideal para actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando una máxima de 28.5 °C, lo que contribuirá a un clima más cálido y propicio para disfrutar del sol.

El pronóstico para mañana, lunes 3 de agosto, indica que las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 17.9 °C y una máxima de 30.2 °C. Este crecimiento en la temperatura se traducirá en más horas de sol y menos nubes en el cielo, favoreciendo así a quienes planean actividades al aire libre.

Sin embargo, el martes 4 de agosto podría traer cambios en el clima, ya que se esperan tormentas eléctricas en las cercanías. Aunque la mínima será de 18.8 °C, la máxima se limitará a 22.5 °C, lo que marcará una diferencia notable respecto a los días previos.

En resumen, el clima en Añatuya para hoy Domingo 2 de agosto de 2026 es soleado, con temperaturas que oscilarán entre 14 °C y 28.5 °C. Los días siguientes mostrarán un ligero incremento en las temperaturas, seguido de la posibilidad de tormentas eléctricas el martes.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.