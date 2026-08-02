El sol brilla en Añatuya: clima ideal para disfrutar este Domingo 2 de agosto de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días muestra un ligero aumento en las temperaturas.
Hoy en Añatuya, Santiago del Estero, el clima se presenta soleado y agradable, con una temperatura actual de 14 °C y una sensación térmica de 12.5 °C. La humedad en el ambiente ronda el 93%, lo que podría generar una ligera sensación de frescura durante las primeras horas del día.
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Con un viento del noreste a 12.2 km/h, los añatuyenses pueden esperar un día ideal para actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando una máxima de 28.5 °C, lo que contribuirá a un clima más cálido y propicio para disfrutar del sol.
El pronóstico para mañana, lunes 3 de agosto, indica que las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 17.9 °C y una máxima de 30.2 °C. Este crecimiento en la temperatura se traducirá en más horas de sol y menos nubes en el cielo, favoreciendo así a quienes planean actividades al aire libre.
Sin embargo, el martes 4 de agosto podría traer cambios en el clima, ya que se esperan tormentas eléctricas en las cercanías. Aunque la mínima será de 18.8 °C, la máxima se limitará a 22.5 °C, lo que marcará una diferencia notable respecto a los días previos.
En resumen, el clima en Añatuya para hoy Domingo 2 de agosto de 2026 es soleado, con temperaturas que oscilarán entre 14 °C y 28.5 °C. Los días siguientes mostrarán un ligero incremento en las temperaturas, seguido de la posibilidad de tormentas eléctricas el martes.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.