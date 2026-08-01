River recibe a Rosario Central en un partido clave para el futuro de Coudet

El Millonario buscará este domingo su primera victoria del semestre después de tres derrotas consecutivas. El Canalla también llega bajo presión y con la mirada puesta en la Copa Libertadores.

Hoy 07:09

River recibirá este domingo a Rosario Central, desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez y contará con la televisación de ESPN Premium. El Millonario necesita conseguir su primer triunfo del semestre para aliviar la situación de Eduardo Coudet, cuyo ciclo quedó bajo la lupa tras una serie de resultados adversos.

River atraviesa su peor arranque en más de tres décadas

El conjunto de Núñez viene de perder 1-0 ante Gimnasia, en La Plata, luego de haber caído por el mismo resultado frente a Barracas Central en la primera fecha.

Con dos derrotas y sin puntos, River se encuentra en el último lugar de la Zona A y protagoniza su peor comienzo de campeonato desde el Clausura 1995.

El semestre también comenzó con la eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina. Estos tres golpes consecutivos, sumados a las derrotas en el último Superclásico y en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, dejaron a Coudet en una posición delicada.

“River no da margen ni tiempo”, reconoció el propio entrenador. Una nueva caída podría poner en riesgo su continuidad al frente del equipo.

Las bajas que obligan a modificar el equipo

Coudet no podrá contar con Marcos Acuña, quien sufrió una sobrecarga en el isquiotibial derecho. Mauro Arambarri y Aníbal Moreno tampoco estarán disponibles para integrar el mediocampo.

Lautaro Rivero y Facundo González compiten por ocupar el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Lucas Silva y Fausto Vera se perfilan para comenzar desde el inicio.

En ataque, la principal duda aparece entre Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, mientras que Ángel Correa ocuparía un lugar detrás de los delanteros.

Rosario Central también llega necesitado

El Canalla viene de igualar 0-0 ante Racing en el Gigante de Arroyito, resultado que se sumó a la derrota por 2-1 frente a Belgrano en el debut.

Con un punto, el equipo dirigido por Jorge Almirón ocupa el 11º puesto de la Zona A y se encuentra fuera de los lugares de clasificación.

El rendimiento mostrado durante el cierre del primer semestre y el inicio del Clausura también puso al entrenador bajo observación. De todos modos, Almirón no realizaría demasiadas modificaciones respecto de la formación que enfrentó a Racing.

Central buscará conseguir un resultado positivo antes de disputar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians.

El antecedente reciente

River y Rosario Central se enfrentaron el pasado 16 de mayo en el Monumental, por las semifinales del Torneo Apertura.

En un partido cargado de tensión, el Millonario se impuso por 1-0 con un penal convertido por Facundo Colidio. Una semana después perdió la final ante Belgrano.

La posible formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Rosario Central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

River vs. Rosario Central: hora, TV y árbitro

Hora: 19.15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Monumental.