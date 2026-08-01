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Deportivo Riestra quiere recuperarse ante un entonado Barracas Central

El Malevo y el Guapo se ven las caras por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 07:00

Deportivo Riestra recibirá este domingo a Barracas Central, desde las 14.30, en el estadio Guillermo Laza, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

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El Malevo llega a este compromiso después de caer por 2-1 ante Defensa y Justicia y buscará volver al triunfo en su cancha, donde ya festejó con una goleada ante Boca.

Barracas Central, por su parte, atraviesa un gran comienzo de campeonato. El Guapo viene de vencer por 1-0 a Aldosivi y suma seis unidades, producto de dos victorias, la primera ante River en el Monumental.

De esta manera, Riestra intentará recuperarse para no perder terreno, mientras que Barracas buscará prolongar su arranque perfecto y mantenerse entre los primeros lugares.

Deportivo Riestra vs. Barracas Central: los datos

Día: domingo.
Hora: 14.30.
Estadio: Guillermo Laza.
Competencia: tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

 

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