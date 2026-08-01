Gimnasia va por más ante un necesitado Aldosivi en Mar del Plata

El Lobo, que viene de vencer a River, buscará otra victoria ante un Tiburón que necesita sumar.

Hoy 07:03

Aldosivi recibirá este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata, desde las 14.30, en el estadio José María Minella, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro será dirigido por Luis Lobo Medina, acompañado por los asistentes Federico Cano y Matías Balmaceda. Monzón Brizuela estará a cargo del VAR y la transmisión será de TNT Sports.

El conjunto marplatense afrontará su primera presentación como local después de disputar sus dos encuentros iniciales fuera de casa.

Aldosivi quiere festejar ante su gente

El equipo conducido por Israel Damonte comenzó el campeonato con un empate frente a Defensa y Justicia, pero en la segunda jornada perdió ante Barracas Central.

El Tiburón buscará aprovechar el apoyo de su público para conseguir su primera victoria en el certamen y empezar a sumar con mayor regularidad.

Damonte apostaría por una formación con cinco defensores y Nicolás Cordero como principal referencia ofensiva.

Gimnasia llega fortalecido tras vencer a River

El Lobo debutó con una derrota frente a Racing, pero logró recuperarse en la segunda fecha al imponerse por 1-0 sobre River en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra intentará sostener ese impulso y llevarse un resultado positivo de Mar del Plata para acercarse a los primeros lugares de la Zona B.

Probable formación de Aldosivi

Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Posible formación de Gimnasia

Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.

Aldosivi vs. Gimnasia: hora, TV y árbitro

Hora: 14.30.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Monzón Brizuela.

Estadio: José María Minella.