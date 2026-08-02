Millonario desfalco en Fürth: la empresa apartó a su gerente tras una auditoría

Hay desconcierto con respecto del futuro de la concesionaria. Informes y testimonios clave amplían las sospechas hacia las cabezas de firma local.

Hoy 07:30

La situación de la concesionaria Furth Automotores genera incertidumbre entre sus empleados, quienes tomaron conocimiento recientemente de la desvinculación del gerente general, Gerardo Caro, decisión adoptada el viernes pasado. Hasta el momento, no se han comunicado definiciones oficiales sobre el futuro de la empresa ni sobre la situación laboral del personal.

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El apartamiento de Caro no estaría vinculado a una causa judicial, sino que respondería a los avances de una auditoría iniciada la semana pasada en la sede de calle Libertad, a cargo de profesionales provenientes de Buenos Aires. Dicho proceso comenzó con la participación del propio gerente y luego se profundizó mediante la revisión de sistemas digitales, documentación interna, verificación del stock de vehículos y recolección de testimonios.

En paralelo, la investigación judicial continúa en curso con el objetivo de determinar la existencia de un posible desfalco, su magnitud y los responsables involucrados. Inicialmente, el único sospechoso era el jefe de ventas, Matías Llado; sin embargo, el avance de las actuaciones sugiere que podrían incorporarse nuevas personas bajo sospecha, entre ellas el exgerente Caro y eventualmente integrantes de su entorno.

El abogado Miguel Torres, representante de Llado, había señalado previamente que no resultaba consistente limitar las sospechas a su defendido, considerando que las maniobras investigadas requerirían intervención de niveles directivos con capacidad de decisión y control sobre las operaciones de la empresa. En ese sentido, sostuvo que la determinación de responsabilidades dependerá de los resultados de la auditoría y de las pruebas que se incorporen a la causa.

De acuerdo con estimaciones preliminares, el monto de la presunta defraudación ascendería a millones de dólares y las irregularidades se habrían desarrollado durante un período superior a tres años. El futuro de la empresa permanece sin definiciones al momento.