Confirman que Samara Weaving será Emma Frost en la nueva película de X-Men

La actriz australiana fue elegida por Marvel Studios para encarnar a la icónica mutante en un proyecto que será dirigido por Jake Schreier y contará con guion de Lee Sung Jin y Joanna Calo.

Hoy 07:57

Samara Weaving, reconocida por su papel en “Boda sangrienta”, fue confirmada como la nueva Emma Frost en la próxima película de los X-Men que desarrolla Marvel Studios.

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La elección se concretó tras un proceso en el que se evaluaron distintas candidatas. Finalmente, el director Jake Schreier y el presidente del estudio, Kevin Feige, definieron que Weaving asumirá el rol de la poderosa mutante. El proyecto continúa avanzando en su etapa de desarrollo, con un guion a cargo de Lee Sung Jin y Joanna Calo.

Samara Weaving

El personaje de Emma Frost es una de las figuras más emblemáticas del universo mutante. Se trata de una telépata con gran influencia dentro de las historias de los X-Men, cuya evolución narrativa la llevó de ser una villana a convertirse en una aliada clave del grupo.

En el cine, Frost fue interpretada anteriormente por January Jones en la película “X-Men: Primera Generación” (2011). Con esta nueva versión, Marvel busca renovar el enfoque del personaje dentro de su universo cinematográfico.