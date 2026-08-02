Murió a los 80 años Vincent Pastore, actor de “The Sopranos”

El intérprete, recordado por su papel como “Big Pussy” Bonpensiero, fue hallado sin vida en su residencia de Nueva York y su fallecimiento habría sido por causas naturales.

Hoy 07:44

El actor Vincent Pastore, reconocido por interpretar a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la serie “The Sopranos”, falleció a los 80 años. Según se informó, fue encontrado sin vida el 1 de agosto en su residencia del Bronx, en Nueva York. Las primeras informaciones indican que la muerte habría sido por causas naturales y no está siendo investigada por el médico forense.

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Nacido el 14 de julio de 1946 en el Bronx, Pastore tuvo una vida marcada por diversas etapas antes de consolidarse como actor. Participó en la guerra de Vietnam y luego se graduó en arte dramático en la Universidad Pace. Durante sus inicios trabajó como chofer, lo que lo llevó a vincularse con figuras del espectáculo que lo ayudaron a dar sus primeros pasos en la actuación.

En la década de 1990 tuvo participaciones menores en películas como “Goodfellas”, “Carlito’s Way” y “Men of Respect”, hasta comenzar a ganar notoriedad con trabajos como “The Jerky Boys: The Movie” (1995) y la película para televisión “Gotti” (1996), donde compartió elenco con futuros compañeros de “The Sopranos”.

El gran salto en su carrera llegó en 1999 con la serie creada por David Chase, donde interpretó a uno de los personajes más recordados: Big Pussy, amigo cercano de Tony Soprano (interpretado por James Gandolfini) y miembro de la mafia cuya historia culmina en uno de los momentos más emblemáticos de la televisión.

A lo largo de su trayectoria, Pastore participó en numerosas producciones cinematográficas, entre ellas “Mickey Blue Eyes”, “Shark Tale”, “Revolver” y “Once Upon a Time in Brooklyn”, además de una amplia presencia en televisión con apariciones en series como “Law & Order”, “Hawaii Five-0”, “The Practice” y “Yellowjackets”. También integró el elenco de “Gravesend” en sus últimos años.

Durante los años 2000, el actor incursionó en la televisión de realidad, participando en programas como “Celebrity Apprentice”, “Dancing With the Stars” y “Shark Tank”. Además, condujo el programa radial “The Wiseguy Show” en SiriusXM y formó parte de la banda The Gangster Squad.

“Vinny era una gran persona, siempre dispuesto a ayudar y muy solidario”, expresó su representante de larga data, Bob McGowan.