Meghann Fahy protagonizará la miniserie de HBO “The Trial of Louise Woodward”

La producción, basada en un caso real que conmocionó a la opinión pública internacional en los años 90, tendrá cinco episodios y se estrenará en 2027.

Hoy 07:57

La actriz Meghann Fahy encabezará el elenco de “The Trial of Louise Woodward”, una nueva miniserie de HBO inspirada en un caso real. El proyecto contará con cinco episodios y tiene previsto su estreno en 2027.

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La serie estará escrita y producida por Matthew Barry, quien además se desempeñará como showrunner, mientras que la dirección de todos los episodios estará a cargo de Susanne Bier, también en rol de productora ejecutiva.

La historia se centra en el caso ocurrido en 1997, cuando una joven británica de 18 años, que trabajaba como au pair en Estados Unidos, fue acusada de provocar la muerte de un bebé bajo su cuidado. El hecho generó un intenso impacto mediático internacional, con el juicio seguido de cerca tanto por el público estadounidense como británico.

Desde HBO, la vicepresidenta ejecutiva de programación, Francesca Orsi, destacó la conformación del equipo creativo y el enfoque del proyecto, al subrayar la combinación de la mirada narrativa de Barry, la dirección de Bier y la interpretación de Fahy.

Por su parte, Barry señaló que el caso plantea interrogantes sobre el cuidado infantil, el rol de las madres trabajadoras, las diferencias de clase y la influencia de los medios de comunicación, temas que —según indicó— mantienen vigencia en la actualidad.

En cuanto a su trayectoria, Fahy fue nominada al Emmy en 2023 por su participación en “The White Lotus” y volvió a recibir una nominación en 2025 por la serie “Sirens”. También es reconocida por su trabajo en “The Bold Type”, donde formó parte del elenco principal durante cinco temporadas, además de sus participaciones en cine.

La producción contará también con la participación de Frank Spotnitz, Emily Feller, Tobi de Graaff y Antoine Douaihy como productores ejecutivos.