Andy Muschietti adelantó que la temporada 2 de "It: Welcome to Derry" abordará los aspectos más oscuros de los años 30

El director argentino adelantó que la nueva entrega profundizará en el contexto social y cultural de la época, con una historia ambientada en 1935 y centrada en uno de los pasajes del universo de Stephen King.

Hoy 07:57

Mientras crece la expectativa por el regreso de Pennywise, el creador de “It: Welcome to Derry”, Andy Muschietti, reveló nuevos detalles sobre la segunda temporada de la serie, actualmente en etapa de desarrollo.

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“Estamos muy entusiasmados, ahora mismo estamos trabajando en la sala de guionistas”, señaló el realizador, quien confirmó que la historia se situará en 1935, varias décadas antes de los eventos de la primera temporada.

La nueva entrega se centrará en la llamada masacre de la banda Bradley, uno de los interludios presentes en la novela original de Stephen King. En ese pasaje, un grupo de delincuentes se refugia en el pueblo de Derry mientras huye del FBI, desatando una ola de violencia y caos.

Muschietti anticipó que la serie no evitará retratar los aspectos más duros del contexto histórico. Según explicó, la trama incorporará los conflictos sociales y culturales de la época, en plena Gran Depresión, como un eje central del relato. “No vamos a omitir esas cuestiones. Son el corazón de nuestra historia”, afirmó.

A diferencia del tono de entregas anteriores, donde predominaba el contraste entre la vida suburbana y el horror oculto, esta temporada presentará un entorno más sombrío. El director describió a Derry como un lugar devastado, marcado por la pobreza, el desempleo y la desesperación, donde muchos personajes intentan sobrevivir en condiciones extremas.

Andy Muschietti.

En este contexto, los protagonistas serán jóvenes en situaciones vulnerables, incluidos huérfanos y fugitivos, lo que aportará una perspectiva diferente dentro del universo narrativo. No obstante, Muschietti remarcó que la historia mantendrá un elemento de esperanza, que funcionará como motor para los personajes.

El proyecto forma parte de un plan más amplio que contempla explorar distintas épocas del mito de Derry, incluyendo también los años 1962 y 1908, en una narrativa concebida como un recorrido hacia atrás en el tiempo.

Además de Andy Muschietti, la serie cuenta con la participación de Barbara Muschietti y Jason Fuchs como co-creadores. En paralelo, el director manifestó su interés en adaptar otras obras de Stephen King, entre ellas el relato corto “The Jaunt”, al que calificó como una de las historias más impactantes que ha leído.

La segunda temporada de “It: Welcome to Derry” aún no tiene fecha de estreno confirmada.