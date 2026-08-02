Termas de Río Hondo disfruta de un Domingo 2 de agosto de 2026 con clima ideal para actividades al aire libre

Hoy, los termenses podrán disfrutar de un día mayormente soleado con temperaturas agradables. Un leve aumento en la temperatura se espera en los próximos días.

Hoy 08:01

En la jornada de hoy, los termenses se despertaron con un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 9 °C, aunque la sensación térmica es de 7.9 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 93%, lo que puede dar una sensación de frescura en la mañana.

A medida que avanza el día, se prevé que las temperaturas alcancen máximas de 25.8 °C, lo que sugiere un clima ideal para realizar actividades al aire libre. Los termenses podrán disfrutar del sol y de un ambiente cálido durante la tarde.

Para mañana, se espera que las condiciones sigan siendo soleadas, con mínimas en torno a 15.7 °C y máximas cercanas a 26.9 °C. Esto indica que la semana comenzará con un clima favorable, ideal para disfrutar de la naturaleza y las atracciones locales.

Sin embargo, el pronóstico para el martes indica que habrá chubascos ligeros, con mínimas de 17.9 °C y máximas de 21.8 °C. Los termenses deberán estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas a mediados de la semana.

En resumen, hoy Domingo 2 de agosto de 2026, el clima en Termas de Río Hondo se presenta como soleado y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 14.1 °C y 25.8 °C. Se recomienda a los habitantes disfrutar del día, pero prestar atención a los cambios que traerá el pronóstico para los próximos días.

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