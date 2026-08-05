Candela Arizaga declaró que sintió miedo durante el episodio con Facundo Moyano y aportó nuevos datos a la investigación

Según su abogado, la joven continúa en estado de shock y reconstruye de manera parcial lo ocurrido. En su relato mencionó la presencia de un supuesto dealer apodado "Pinocho".

05/08/2026

La investigación por el confuso episodio ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano sumó nuevas declaraciones de Candela Arizaga, quien comenzó a reconstruir los hechos que vivió junto a Facundo Moyano, aunque, de acuerdo con su abogado, todavía permanece en un fuerte estado de conmoción emocional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El abogado Diego Sorto informó que mantuvo una extensa reunión con la joven, acompañada por familiares y una amiga, para intentar ordenar los recuerdos de lo sucedido entre el domingo y la madrugada del martes.

Según el relato de Arizaga, en un momento sintió miedo y decidió salir del departamento, circunstancia que derivó en la secuencia en la que fue captada por cámaras de seguridad corriendo semidesnuda y descalza por la vía pública.

Te recomendamos: Qué declaró el policía que persiguió a Candela Arizaga tras escapar del departamento de Facundo Moyano

Durante esa conversación, la joven también hizo referencia a un supuesto dealer conocido como "Pinocho", quien, según su versión, habría sido convocado para suministrar drogas durante el encuentro. Ese dato fue incorporado a la investigación y será analizado por la fiscalía.

El letrado explicó que Candela aún presenta dificultades para reconstruir con precisión lo ocurrido, ya que por momentos recuerda determinados hechos y luego modifica algunos detalles, situación que atribuyó al estado emocional en el que se encuentra.

Respecto de las lesiones, señaló que la joven sufrió heridas en la planta de los pies y un golpe en una rodilla, compatibles con la caída que habría sufrido al escapar descalza. Las pericias médicas practicadas hasta el momento no detectaron lesiones compatibles con una agresión física de gravedad.

No obstante, Sorto sostuvo que su representada habría atravesado una situación de fuerte violencia psicológica, aspecto que también forma parte de la investigación.

Te recomendamos: El toxicológico de Candela Arizaga dio positivo de cocaína y su abogado contradijo a Facundo Moyano: “No está todo aclarado”

La causa continúa en la Unidad de Flagrancia Norte, donde Facundo Moyano permanece imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

En su primera declaración ante la Justicia, Arizaga aseguró que Moyano no la golpeó y atribuyó lo sucedido al consumo de drogas, mientras que el dirigente negó haber ejercido violencia o haber impedido que la joven abandonara el departamento.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas y analizando testimonios para determinar con precisión qué ocurrió durante esas horas.