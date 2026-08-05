Difundieron la primera foto de la joven acusada de matar a su novio tras quedar detenida en Chaco

Victoria Luz Cantero permanece detenida e imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras la Justicia avanza con la investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, ocurrido en la ciudad de Resistencia.

05/08/2026

Se conoció la primera fotografía tomada en sede policial de Victoria Luz Cantero, la joven acusada de asesinar a su novio, Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, durante un hecho ocurrido el pasado domingo en la ciudad chaqueña de Resistencia.

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La imagen fue registrada luego de que la sospechosa quedara bajo custodia e imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La causa continúa en etapa de investigación y busca determinar cómo se produjo el ataque que terminó con la muerte del joven.

De acuerdo con la pesquisa, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400. En ese lugar, Álvarez Guardia recibió una puñalada en el cuello durante una discusión y fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde falleció horas más tarde a causa de la gravedad de la lesión.

La versión de la acusada y el testimonio que la contradice

Tras quedar detenida, Cantero declaró ante la Justicia que había recibido el llamado de un amigo para que se acercara hasta la vivienda y que, al llegar, encontró a su pareja herida y tendida sobre la vereda.

Sin embargo, esa versión fue puesta en duda por uno de los testimonios incorporados al expediente. La fiscal Ana González de Pacce, a cargo de la investigación, reveló que un policía que prestaba servicio en el hospital escuchó a la joven decir: “Tuvimos una pelea de pareja y yo me defendí”.

Según ese mismo testigo, la acusada presentaba un fuerte estado de alteración al momento de arribar al centro de salud y tenía manchas de sangre en las manos.

Los antecedentes y cómo sigue la investigación

La fiscal también confirmó que existía un antecedente entre ambos. En noviembre de 2025, Matías Álvarez Guardia había denunciado a Cantero, aunque esa causa fue archivada debido a que el denunciante no impulsó la acción penal.

En cambio, la investigación no registra denuncias previas de violencia de género realizadas por la imputada contra la víctima.

Mientras Victoria Luz Cantero continúa detenida, la Fiscalía avanza con la toma de declaraciones a nuevos testigos y el análisis de las pruebas reunidas para reconstruir la secuencia de los hechos.

Además, los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona y aguardan los resultados de la autopsia definitiva y de los estudios toxicológicos, elementos que podrían ser determinantes para esclarecer el caso.

Aunque la causa está calificada provisoriamente como homicidio agravado por el vínculo, la fiscal González de Pacce aclaró que esa imputación podría modificarse una vez concluidas las pericias y reunida la totalidad de las pruebas.