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Policiales

Rechazaron la excarcelación de la contadora Nora Villarroya y continuará detenida

La defensa había solicitado que recuperara la libertad, pero la Justicia rechazó el planteo y prorrogó su detención mientras avanza la investigación por una presunta estafa.

10/09/2026
Nora Villarroya

La Justicia resolvió rechazar el pedido de excarcelación de la contadora Nora Isabel Villarroya, quien continuará detenida en el marco de una investigación por una presunta estafa. La profesional permanece privada de su libertad desde el pasado 18 de agosto.

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La decisión fue adoptada durante una audiencia correspondiente a la causa N.º 2637/2026, vinculada al legajo fiscal N.º 37376/2026, expediente que se tramita bajo la órbita de Delitos Económicos.

Durante la audiencia, la defensa técnica de Villarroya, encabezada por el Dr. Manuel Zavalia, formalizó un pedido para que la imputada recuperara la libertad. Luego de analizar los argumentos de las partes, la Justicia desestimó el planteo y dispuso prorrogar la detención por el plazo establecido por la ley.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Dra. Melissa Fadel Pagani, mientras que los intereses de la parte querellante están representados por los abogados Eugenia Chavarría y Francisco Palau.

La investigación continúa

Con esta resolución, Villarroya seguirá alojada en calidad de detenida mientras la Fiscalía avanza con distintas medidas de prueba y diligencias procesales destinadas a esclarecer la maniobra que se encuentra bajo investigación.

El objetivo de esas medidas será determinar con mayor precisión cómo se habría desarrollado la presunta estafa y establecer las eventuales responsabilidades penales que pudieran corresponder.

La causa continúa en etapa investigativa y, por el momento, la imputación se mantiene vinculada a una presunta maniobra de estafa, a la espera del avance de las pruebas y de nuevas resoluciones judiciales.

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