Se desarrolló con éxito el taller de fundamentos del entrenamiento deportivo

El Lic. Joaquín Gorosito abordó los fundamentos del entrenamiento en deportes acíclicos junto a estudiantes de Gestión Deportiva y del Profesorado "San Pio".

10/09/2026

La segunda jornada de la cuarta edición de la Feria Municipal del Libro de La Banda contó con un taller sobre "Fundamentos del entrenamiento deportivo", una propuesta orientada a fortalecer los conocimientos y herramientas vinculados con la preparación y el rendimiento deportivo.

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La actividad tuvo lugar en la Sala 2 de la Escuela Municipal de Programación y Robótica y estuvo a cargo del Profesor y Licenciado en Educación Física y Especialista en Entrenamiento Deportivo, Joaquín Gorosito, quien abordó conceptos fundamentales relacionados con el entrenamiento deportivo y su aplicación en distintos deportes.

El encuentro estuvo destinado a estudiantes de nivel superior de la Tecnicatura en Gestión Deportiva y del Profesorado de Educación Física "San Pio", quienes participaron de un espacio de formación e intercambio en el marco de la programación educativa de la Feria Municipal del Libro 2026.

El Lic. Joaquín Gorosito explicó sobre la propuesta: "Esta es una jornada a modo de conversatorio. La idea mía es que no sea yo el único que desarrolle contenidos durante el encuentro", y remarcó que buscó intercambiar su propuesta teórica con la experiencia personal de sus alumnos del profesorado "San Pio".

Puntualmente, el especialista compartió distintos fundamentos del entrenamiento deportivo, haciendo énfasis en los deportes acíclicos como el fútbol, el básquet, el hockey y el rugby, y en cómo, a través de áreas como la fisiología del ejercicio, se pueden abordar distintos temas y tomar decisiones en base a eso.

Con respecto a la inclusión de esta propuesta en la cuarta edición de la Feria del Libro, Gorosito destacó: "La verdad que es algo muy bueno que hayan incluido en la programación de la feria del libro una propuesta vinculada a lo deportivo", y agregó que, si bien los profesores de Educación Física "lamentablemente no tienen la reputación de ser lectores", sumar esta alternativa "está buenísimo".

De esta manera, la Feria Municipal del Libro de La Banda continúa ampliando cada año sus propuestas y generando espacios destinados a la capacitación y formación de estudiantes de distintas áreas.