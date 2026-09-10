La Feria del Libro de La Banda convocó a fanáticos del animé, cómics y videojuegos

Lo que comenzó como un evento literario ha evolucionado, año tras año en un espacio donde los otakus pudieron deleitarse con las últimas novedades de sus mangas y animes preferidos.

10/09/2026

La Feria del Libro Municipal ha abierto, desde su primera edición, sus puertas a los fanáticos del manga, cómics, animé y cosplay, convirtiéndose en un vibrante rincón otaku donde los aficionados pudieron encontrar los últimos trabajos de sus mangakas favoritos.

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La Feria del Libro se ha convertido en un auténtico refugio para los amantes del manga, cómics, anime y cosplay. Lo que comenzó como un evento literario ha evolucionado, año tras año en un espacio donde los otakus pudieron deleitarse con las últimas novedades de sus mangas y animes preferidos.

El término "otaku", proveniente de Japón, se ha popularizado en todo el mundo para describir a aquellas personas con pasiones fervientes por la cultura japonesa, especialmente por el manga, anime, videojuegos y cosplays. En la Feria del Libro, hubo variedad de stands dedicado a este universo otaku que atrae a los aficionados que buscan sumergirse en historias emocionantes y también se dió la posibilidad de descubrir nuevos talentos del mundo del manga con la presencia de dibujantes locales.

Al finalizar la feria, se realizó el tradicional concurso de cosplayers quienes tuvieron oportunidad de personificar a una amplia variedad de figuras reconocidas de los videojuegos, cómics y animés.