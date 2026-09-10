Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 SEP 2026 | 23º
X
Locales

La Feria del Libro de La Banda convocó a fanáticos del animé, cómics y videojuegos

Lo que comenzó como un evento literario ha evolucionado, año tras año en un espacio donde los otakus pudieron deleitarse con las últimas novedades de sus mangas y animes preferidos.

10/09/2026

La Feria del Libro Municipal ha abierto, desde su primera edición, sus puertas a los fanáticos del manga, cómics, animé y cosplay, convirtiéndose en un vibrante rincón otaku donde los aficionados pudieron encontrar los últimos trabajos de sus mangakas favoritos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Feria del Libro se ha convertido en un auténtico refugio para los amantes del manga, cómics, anime y cosplay. Lo que comenzó como un evento literario ha evolucionado, año tras año en un espacio donde los otakus pudieron deleitarse con las últimas novedades de sus mangas y animes preferidos.

El término "otaku", proveniente de Japón, se ha popularizado en todo el mundo para describir a aquellas personas con pasiones fervientes por la cultura japonesa, especialmente por el manga, anime, videojuegos y cosplays. En la Feria del Libro, hubo variedad de stands dedicado a este universo otaku que atrae a los aficionados que buscan sumergirse en historias emocionantes y también se dió la posibilidad de descubrir nuevos talentos del mundo del manga con la presencia de dibujantes locales.

Al finalizar la feria, se realizó el tradicional concurso de cosplayers quienes tuvieron oportunidad de personificar a una amplia variedad de figuras reconocidas de los videojuegos, cómics y animés.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave: alumna de 14 años denunció a un profesor de folclore por acosarla y manosearla
  2. 2. Desmantelan dos showrooms de ropa falsificada y secuestran mercadería valuada en más de $25 millones
  3. 3. Franco Colapinto cerró la segunda práctica del GP de España: cómo le fue
  4. 4. Central Córdoba va por la recuperación buscando dar el golpe ante Boca en La Bombonera
  5. 5. “Se cayó del auto”: la insólita versión de la jueza Pascual sobre el asesinato de Kim Gómez
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT