Fuentes destacó la excelencia alcanzada en la educación del nivel inicial municipal

Así lo aseguró la intendente de la Capital en el acto de jubilación de docentes llevado a cabo en el Centro Cultural del Bicentenario.

10/09/2026

La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad, Ing. Mario Benavente, encabezó el acto de jubileo del personal del área de Educación realizado en el salón auditorio del Centro Cultural del Bicentenario, donde destacó la excelencia alcanzada en el Servicio Educativo municipal del nivel inicial.

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Allí, la jefa comunal hizo entrega junto a funcionarios del gabinete de los reconocimientos tanto al personal docente como administrativo, en esta oportunidad a las profesoras Marcela Salvatierra, Silvia Suárez, Susana Alieno, Marcela Garbi, Lucrecia Rivero y Ana Gorosito.

Luego y en representación de las docentes que pasaron a retiro, brindó su mensaje la Prof. Marcela Salvatierra, quien resaltó que “el deber ha sido sobradamente cumplido en los diferentes roles que cada una ha desempeñado. Decir gracias, no es suficiente y a mis colegas un merecido reconocimiento a su trayectoria docente y a la labor realizada en el servicio educativo municipal”.

El cierre estuvo a cargo de la intendente Fuentes, quien también recibió un reconocimiento de docentes y del Servicio Educativo municipal por el acompañamiento que brindó en forma permanente a la comunidad educativa.

“Se logró la excelencia en estos más de 60 años del servicio para que todos tengan acceso. Siempre hemos tratado de estar a la par de ustedes, con calidad, excelencia, con transparencias y oportunidad y que tengan un lugar por sus capacidades”, destacó la jefa comunal.

A la vez que, remarcó el desafió que asumieron las maestras para avanzar con las temáticas con el medio ambiente, la robótica, la capacitación, donde el Ministerio de Educación ha sido determinante en poner todo lo necesario a disposición para que puedan avanzar.

“Por supuesto la igualdad que fomenta la educación pública y de calidad como es nuestro sistema educativo municipal y estos homenajes y las profesores muestran el amor y el cariño que todas ustedes demuestran y que sintetizan lo que uno interpreta como la familia municipal”, finalizó.