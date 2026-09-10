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Personal de la Municipalidad participará de la diplomatura internacional en Educación Socioterapéutica en Adicciones

Dicha diplomatura reúne a especialistas y profesionales de distintos países para brindar una formación integral en prevención, detección, intervención y acompañamiento ante los consumos problemáticos.

10/09/2026

La Municipalidad de la Capital se sumará a la Diplomatura Internacional en Educación Socioterapéutica en Adicciones, una propuesta impulsada por la Fundación Nocka Munayki y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), que reúne a especialistas y profesionales de distintos países para brindar una formación integral en prevención, detección, intervención y acompañamiento ante los consumos problemáticos.

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La participación del personal del municipio representa una decisión concreta de fortalecer las capacidades de sus equipos de trabajo, entendiendo que la formación y la actualización permanente son herramientas fundamentales para brindar respuestas cada vez más adecuadas a las necesidades de la comunidad.

Formarán parte de esta experiencia empleados y profesionales de las áreas de Salud, Derechos Humanos, Desarrollo Social, Tránsito, Personal y de Gestión Urbana.

Desde la Fundación Nocka Munayki destacaron la importancia de que las instituciones y organismos públicos puedan incorporar herramientas específicas para el abordaje de una problemática compleja que requiere conocimiento, profesionalismo, trabajo articulado y una mirada integral de la persona y su contexto.

La diplomatura internacional cuenta con la participación de docentes y especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y España, y propone un recorrido formativo orientado a comprender la complejidad de las adicciones y desarrollar herramientas concretas para intervenir en diferentes contextos.

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