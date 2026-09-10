Un integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina dejará su cargo

El histórico ayudante de campo de Lionel Scaloni finalizará su contrato en diciembre y no continuará en el cuerpo técnico de la Albiceleste en 2027. El exdefensor apunta a dirigir en Europa y comenzará una nueva etapa en su carrera.

10/09/2026

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la Selección Argentina a fin de año y comenzará su carrera como entrenador. El histórico ayudante de campo de Lionel Scaloni tiene contrato con la AFA hasta el 30 de diciembre y ya tomó la decisión de no continuar en 2027, independientemente de lo que suceda con el entrenador principal.

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La salida del Muro era conocida puertas adentro del predio de la AFA y se produce en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni. Después de ocho años como integrante del cuerpo técnico de la Mayor, Samuel considera que llegó el momento de dar un paso al frente y dejar su función de asistente para convertirse en entrenador principal.

A los 48 años, el exdefensor cuenta con una amplia experiencia internacional y fue parte de uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Selección. Durante su etapa en el cuerpo técnico conquistó cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Además, Samuel estuvo presente en otros dos importantes resultados de la Albiceleste: el tercer puesto en la Copa América 2019 y el subcampeonato en el Mundial 2026. Ahora buscará trasladar toda esa experiencia a su propio proyecto como entrenador.

Samuel apunta a dirigir en Europa

La decisión del exdefensor es comenzar a desarrollar su carrera como DT en Europa. Durante los próximos meses continuará formándose y preparándose con el objetivo de asumir las riendas de un equipo en 2027.

Samuel se caracterizó durante estos ocho años por mantener un perfil bajo y trabajar detrás de escena junto a Scaloni. Su nuevo desafío implicará dejar ese rol para convertirse en la cabeza de un proyecto futbolístico.

¿Qué pasará con Aimar y Ayala?

La situación de Pablo Aimar y Roberto Ayala, los otros dos históricos ayudantes de la Selección Argentina, todavía no está definida. Ambos forman parte de la estructura del proyecto de la Albiceleste, pero deberán analizar su futuro de cara a 2027.

En caso de que Scaloni continúe al frente del seleccionado, tanto Aimar como Ayala tendrán que evaluar su horizonte profesional y definir si seguirán vinculados al cuerpo técnico en una etapa que estará marcada por un importante proceso de renovación.