Jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto cobrarán en octubre con el aumento del 1,7%

Las prestaciones de ANSES tendrán una nueva actualización en octubre, luego de que el INDEC informara una inflación del 1,7% en agosto. La jubilación mínima llegará a $435.919,96 y, con el bono de $70.000, el monto alcanzará los $505.919,96.

10/09/2026

Las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otras prestaciones de ANSES tendrán un incremento del 1,7% a partir de octubre de 2026, de acuerdo con el mecanismo de movilidad que toma como referencia la evolución mensual de los precios.

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Con la nueva actualización, el haber mínimo jubilatorio será de $435.919,96, sin incluir el refuerzo extraordinario que el Gobierno viene otorgando a los beneficiarios de menores ingresos. Si se mantiene el bono de hasta $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima llegará a $505.919,96.

El incremento se calcula a partir de la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que dispone que los haberes previsionales y distintas prestaciones se actualicen siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

De esta manera, desde octubre los principales haberes previsionales quedarán establecidos en los siguientes valores, antes de sumar el bono de refuerzo: la jubilación mínima será de $435.919,96, mientras que la jubilación máxima alcanzará los $2.933.328,56.

En el caso de otros beneficios, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.735,97, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un haber de $305.143,98. Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $199.413,48.

El bono para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos suele definirse y confirmarse oficialmente antes del comienzo de cada cronograma mensual. El refuerzo se mantiene desde hace dos años con un tope de $70.000, sin actualización.

La suba también alcanzará a las asignaciones familiares y sociales que abona ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $156.649,53, mientras que la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrá el mismo valor.

En tanto, la asignación por hijo correspondiente al sistema SUAF llegará a $78.334,43 para el primer tramo de ingresos. Todos estos valores surgen de la aplicación del aumento del 1,7% correspondiente a la inflación de agosto.