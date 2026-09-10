Desbarataron una banda de motochorros en Añatuya y recuperaron vehículos y autopartes robadas

Dos personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos realizados en distintos barrios de Añatuya. La investigación permitió recuperar baterías, una rueda de auxilio y una motocicleta que habría sido utilizada para cometer los robos.

10/09/2026

Una investigación policial permitió desarticular una banda sospechada de cometer robos y hurtos de vehículos, autopartes y baterías en distintos sectores de Añatuya. El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Robo y Hurto de la Comisaría 41, con intervención de la Fiscalía.

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Las actuaciones comenzaron a partir de distintas denuncias por la sustracción de elementos de vehículos. A medida que avanzaron las averiguaciones, los investigadores lograron establecer el recorrido de algunos de los bienes que habían sido denunciados como robados.

Uno de los procedimientos se originó en el barrio Colonia Osvaldo, donde un vecino entregó voluntariamente dos baterías Moura de 150 amperes. Según manifestó ante los investigadores, las había comprado por $120.000 a un hombre conocido como “Didi” Coman, quien estaría vinculado con otro joven de apellido Salvatierra. Una de las baterías quedó relacionada además con otra causa que se encontraba bajo investigación.

Otro de los hechos investigados correspondía al robo de una rueda de auxilio de una Toyota Hilux, perteneciente a una empresa local. Las pesquisas permitieron localizar el neumático en el barrio Colonia San Francisco, donde había sido adquirido por $20.000. El elemento también fue entregado de manera voluntaria a la Policía.

Con estos elementos reunidos, la Justicia autorizó una serie de allanamientos y requisas de carácter urgente, que fueron realizados de manera simultánea por efectivos de la Comisaría 41, la División Robo y Hurto y la Comisaría Cuarta de la Mujer y la Familia.

Los procedimientos se concretaron en viviendas de los barrios Obrero y Colonia San Francisco. Como resultado, los efectivos detuvieron a dos sospechosos y secuestraron distintos elementos vinculados con la investigación.

Entre lo recuperado se encontró además una motocicleta denunciada como robada recientemente, que, de acuerdo con la hipótesis de los investigadores, habría sido utilizada para desplazarse durante los hechos bajo la modalidad conocida como motochorros.

Los dos detenidos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia interviniente. Mientras tanto, se realizaron las actuaciones correspondientes para que los elementos recuperados puedan ser reconocidos y restituidos a sus legítimos propietarios.

La investigación permanece abierta y los investigadores trabajan ahora para determinar si existen otros integrantes de la banda y localizar más bienes que podrían haber sido sustraídos en hechos cometidos en la ciudad.