Elon Musk cruzó a un documentalista que estrenó una película sobre su vida

El documental sobre el magnate fue presentado en el Festival de Cine de Venecia y recibió una ovación del público. Musk, en cambio, cuestionó duramente al director Alex Gibney y puso en duda los testimonios incluidos en la producción.

10/09/2026

La vida de Elon Musk llegó a la pantalla grande con un documental dirigido por el cineasta estadounidense Alex Gibney, presentado en el marco del Festival de Cine de Venecia, donde la producción fue recibida con una ovación de pie por parte de los espectadores.

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Sin embargo, la reacción del empresario fue completamente diferente. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, Musk lanzó duras críticas contra Gibney y cuestionó tanto al director como el contenido de la película.

El dueño de Tesla y SpaceX utilizó fuertes calificativos para referirse al cineasta y llegó a sostener que “la mierda de perro merece más respeto” que Gibney, a quien además describió como una “persona horrible”.

Musk también apuntó contra los testimonios que forman parte del documental. Según su versión, varias de las personas entrevistadas tendrían conflictos pendientes con él, mientras que otras ni siquiera tendrían un conocimiento directo de su trayectoria.

En ese sentido, el empresario cuestionó la credibilidad del material y aseguró que Gibney “tiene cero integridad”.

No es la primera vez que Musk se refiere públicamente a la producción. Antes del estreno en Venecia, ya había calificado al documental como aburrido y lo había definido como un supuesto “ataque difamatorio” en su contra.

Mientras la película consiguió una respuesta positiva durante su presentación en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, Musk dejó en claro que no está de acuerdo con la mirada que ofrece el documental sobre su vida y su figura pública.