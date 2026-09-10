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Una tenue lluvia sorprendió a la Capital santiagueña durante la tarde de este jueves

La precipitación se registró pasadas las 17 horas, luego de una jornada marcada por la alta humedad. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta amarilla por tormentas fuertes, aunque hasta el momento no se concretaron las condiciones previstas.

10/09/2026

Una leve lluvia sorprendió a los vecinos de la Capital de Santiago del Estero durante la tarde de este jueves, cuando pasadas las 17 horas comenzaron a caer algunas gotas sobre distintos sectores de la ciudad.

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La precipitación llegó luego de una jornada caracterizada por un elevado porcentaje de humedad y temperaturas que generaron condiciones inestables en la región.

Durante la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido un alerta amarilla por tormentas fuertes para Santiago del Estero, con advertencias por posibles ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos períodos y probabilidad de granizo.

Sin embargo, hasta el momento, el fenómeno registrado en la Capital se limitó a una tenue lluvia, sin que se hayan desarrollado las tormentas de mayor intensidad previstas en el alerta.

Las condiciones meteorológicas continuarán siendo monitoreadas durante las próximas horas, ante la posibilidad de que puedan generarse nuevos episodios de inestabilidad.

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