Operativos policiales en Tucumán resultan en 88 motos retenidas y un arresto

En recientes operativos policiales en Tucumán, se retuvieron 88 motocicletas y un hombre fue detenido por robo, destacando la importancia de la prevención y el control vehicular en la región.

10/09/2026

En un esfuerzo por mejorar la seguridad y el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, la Unidad Regional Sur de Tucumán ha implementado una serie de operativos policiales en diversas localidades del sur de la provincia. Durante estos controles, se retuvieron 88 motocicletas debido a infracciones relacionadas con la falta de documentación y otros incumplimientos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en varias localidades, incluyendo Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Simoca, Los Sarmientos y Concepción. En Juan Bautista Alberdi, se registraron 39 motocicletas retenidas y ocho personas fueron demoradas para su identificación. En La Cocha, se retuvieron 22 motocicletas y se demoró a cuatro personas, evidenciando un enfoque proactivo por parte de las autoridades.

En Concepción, el control resultó en la retención de seven motocicletas, mientras que en Los Sarmientos se incautaron cuatro motocicletas. Las infracciones más comunes abarcaron la falta de documentación, la ausencia de espejos retrovisores y problemas con los dominios de las motocicletas, lo que pone de relieve la necesidad de una mayor regulación en el uso de vehículos de dos ruedas.

En Los Sarmientos, los operativos revelaron que los cuatro rodados controlados no presentaban impedimentos legales, lo que sugiere que muchos conductores están cumpliendo con la normativa vigente. Sin embargo, la Policía también realizó una detención significativa durante estos operativos.

Un hombre fue arrestado en flagrancia por el robo de varios objetos de una vivienda en la localidad de Los Sarmientos. Los elementos sustraídos incluyen una hidrolavadora, un machete, una pinza, un martillo y una llave francesa. La rápida respuesta del personal policial, tras recibir el aviso del propietario, permitió localizar al sospechoso en una finca cercana.

Los elementos robados fueron recuperados y reconocidos por la víctima, lo que subraya la efectividad de los operativos de seguridad. La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción ha decidido que el acusado permanezca aprehendido mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

Estos operativos reflejan el compromiso de las autoridades tucumanas con la seguridad pública y el cumplimiento de las leyes de tránsito, aspectos cruciales para garantizar la integridad de los ciudadanos y la legalidad en el uso de vehículos en la provincia.