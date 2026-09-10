La “Bombonera”, el guiño de Franco Colapinto a Boca Juniors antes del Gran Premio de España de Fórmula 1

Franco Colapinto hizo una divertida “corrección” a Pierre Gasly cuando daban sus opiniones sobre el nuevo circuito de Madrid.

10/09/2026

En la previa al Gran Premio de España de Fórmula 1, los pilotos van conociendo a fondo el nuevo circuito de Madrid, donde se llevará adelante la competencia. Luego de las alarmantes declaraciones de Pierre Gasly sobre el trazado de Madring, que se estrenará el fin de semana en la Máxima, Alpine difundió un distendido video en el que Franco Colapinto mostró su picardía en una respuesta al francés.

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En medio de un divertido diálogo entre los pilotos de Alpine, que debían describir en tres palabras el circuito español, Colapinto hizo mención al estadio de Boca Juniors. La consigna consistía en buscar adjetivos para el trazado de Madring y Gasly propuso uno: “Monumental”. Al escuchar la respuesta, el argentino lo corrigió con la palabra “Bombonera”, más allá de que el francés nunca se refirió al estadio de River Plate en sí. La referencia fue para la curva 12 denominada La Monumental, que implicará un gran desafío para los competidores en el trazado urbano.

Una de sus principales características es que se trata de una curva peraltada de unos 550 metros, con una inclinación máxima del 24%, diseñada para que los monoplazas la recorran durante cerca de seis segundos a alta velocidad. Su trazado semicircular se inspira en las plazas de toros españolas y prevé gradas alrededor del sector. Por su extensión y su peralte, será uno de los puntos técnicos más exigentes del circuito y podría afectar el desgaste de los neumáticos.

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El ida y vuelta continuó y ambos corredores siguieron proponiendo adjetivos para el circuito madrileño. Uno de ellos generó risas. “Rápido y furioso”, lanzó Colapinto. El pilarense también dijo que la pista es “caliente y excitante”, lo que generó otra broma de parte de Gasly al tomar esas palabras en doble sentido. Finalmente, las tres palabras que quedaron definidas para Madring fueron: “Monumental, fenomenal e increíble”.

Por otro lado, en diálogo con ESPN, Colapinto hizo un análisis previo del circuito. “Es picante, es una pista difícil. Creo que de las más difíciles de la temporada, sin lugar a dudas. En el simulador, cerrar una vuelta buena, que decís: ‘Me salió perfecta’, era casi imposible, te diría. Con la cantidad de curvas que hay es realmente muy difícil poner todo junto. Son bastante traicioneras, son ciegas, con entradas en bajada, frenadas doblando, con mucha combinada. Es un circuito que va a ser duro para los autos y para los pilotos también. Creo que el nivel de concentración en una carrera de cincuenta y pico vueltas acá con lo difícil que son un par de curvas va a estar lindo”, explicó Franco.

El nuevo circuito de Madrid tiene 5.470 metros de longitud y 22 curvas. La vuelta de clasificación se estima en 1 minuto y 32 segundos, y las rectas permitirán que los monoplazas alcancen los 340 km/h. Su rasgo más singular es la curva bautizada como La Monumental: una banqueada de casi 550 metros con un peralte del 24% —la más extensa de todo el calendario— donde unos 45.000 espectadores verán pasar los autos durante unos seis segundos.

Al respecto del circuito, Gasly fue tajante sobre lo que espera en la pista madrileña. “Apostaría mi dinero a que habrá bandera roja. Eso seguro”, afirmó el piloto de Alpine al anticipar posibles interrupciones durante el fin de semana. Según SoyMotor, el francés describió una experiencia exigente incluso en la preparación virtual. “Es como Mónaco, si cometes un pequeño error las consecuencias pueden ser grandes. Creo que en el simulador he tocado todos los muros”.

Más allá de esa advertencia, el corredor de Alpine dijo que las sensaciones iniciales fueron favorables. En declaraciones recogidas por RacingNews365, explicó: “En cuanto a la conducción, debo decir que en el simulador fue muy agradable y muy emocionante”. Esa valoración convivió con una descripción minuciosa de los riesgos del recorrido. Gasly sostuvo que la vuelta exige atención permanente por la cercanía de las barreras y la complejidad visual de varias secciones.

“Tuve una buena lectura y sensación de prácticamente cada muro en cada curva, así que sé qué hacer y qué no hacer”, indicó. También anticipó una pista “muy exigente”, en especial por la evolución del asfalto y por zonas de frenada “algo serpenteantes” que no se desarrollan por completo en línea recta. El piloto francés definió al circuito como una sucesión de referencias incómodas para el conductor. “Hay curvas muy retorcidas, muchas curvas, muchos puntos ciegos, peraltes, subidas y bajadas, ondulaciones en todo el trazado”, detalló.

La actividad se iniciará este viernes desde las 8.30 de Argentina (13.30 de España) con la práctica libre 1 que pondrá en pista por primera vez a los autos. Este día habrá un segundo entrenamiento (12.00 de Argentina y 17.00 de España) como antesala de la agenda del sábado con una FP3 en el inicio del día (7.30 de Argentina - 12.30 de España) y la clasificación (desde las 11 de Argentina y 16hs de España) que ordenará la grilla de la carrera principal a 57 vueltas que se celebrará el domingo a partir de las 10 de la mañana de Argentina (15hs de España).