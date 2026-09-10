El Norte Rock 2026 adelantó su inicio por las condiciones climáticas

La organización informó que las puertas del predio abrirán a las 15 horas y que el escenario comenzará a recibir a los artistas desde las 15.40. La medida busca garantizar la seguridad del público, músicos y equipos de trabajo.

10/09/2026

Debido a las condiciones climáticas registradas en Tucumán y al pronóstico previsto para las próximas horas, la organización del Norte Rock 2026 anunció que se adelantará una hora el comienzo de la jornada prevista para este sábado 12 de septiembre en el Predio Castillo de Yerba Buena.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La modificación fue tomada con el objetivo de priorizar el desarrollo del evento y garantizar el cuidado y la seguridad del público, los artistas, trabajadores y equipos técnicos que participarán del festival.

De esta manera, las puertas del predio abrirán a las 15 horas, permitiendo adelantar el ingreso de los asistentes y asegurar el desarrollo completo de una jornada cargada de música.

El escenario comenzará a recibir a los artistas a partir de las 15.40 horas, con el siguiente cronograma:



15.40 hs: La Belisario

16.30 hs: La Llorona y su Jardín de Dragones

17.20 hs: El Plan de la Mariposa

18.40 hs: Ratones Paranoicos

20.40 hs: Ciro y Los Persas



Canje de entradas

Desde la organización informaron además que el horario de canje de entradas se mantiene sin modificaciones. Los asistentes podrán realizarlo desde las 10 horas en el predio y hasta la finalización del evento.

De esta manera, quienes aún tengan pendiente el canje contarán con una amplia franja horaria para completar el trámite y disfrutar de la propuesta musical.