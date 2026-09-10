Un diputado chileno comparó Malvinas con el Estrecho de Magallanes y desató una nueva polémica

El legislador Javier Olivares Avendaño sostuvo durante una sesión parlamentaria que, “así como las Falkland son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”.

10/09/2026

La tensión diplomática entre Argentina y Chile sumó un nuevo capítulo luego de que un diputado chileno realizara una polémica comparación entre el reclamo argentino por las Islas Malvinas y la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes.

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La declaración fue realizada este martes 8 de septiembre durante una sesión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Chile. El protagonista fue Javier Olivares Avendaño, integrante del Partido de la Gente y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado.

En medio del debate por el conflicto diplomático surgido alrededor del Estrecho, el legislador afirmó: “Es decir, así como las Falkland son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”.

Sus palabras se produjeron luego de la controversia generada por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien había hecho referencia al Estrecho en términos vinculados con la soberanía. Aquella expresión provocó una protesta formal del gobierno chileno y abrió un nuevo frente de discusión entre dirigentes de ambos países.

Frente a esa situación, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, se comunicó con su par chileno, Fernando Barros Tocornal, y atribuyó los dichos de Valverde a una “confusión y desprolijidad”. Según la explicación transmitida por la cartera chilena, Presti sostuvo además que el brigadier conoce la legislación, los tratados y los fallos vigentes sobre la cuestión.

El funcionario argentino dejó en claro en esa comunicación que, para el Gobierno de Javier Milei, “no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”. Sin embargo, la explicación no consiguió cerrar completamente la controversia en Chile.

En ese contexto, la Cámara de Diputados chilena aprobó la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, con 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención. La instancia parlamentaria fue programada para el 28 de septiembre, y desde sectores opositores cuestionaron la respuesta de la Cancillería frente al episodio.

La frase de Olivares Avendaño adquirió especial relevancia porque no coincide con la posición expresada por el gobierno de José Antonio Kast respecto de Malvinas. Durante la reunión bilateral que mantuvo con Milei en Santiago, el mandatario chileno había ratificado el respaldo de su país a los derechos de soberanía de la Argentina sobre las islas.

Además, en el encuentro del 3 de septiembre, ambos gobiernos acordaron por escrito que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes está determinado por el Tratado de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que ambos países consideran plenamente vigentes y definitivos y que establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho.

En esa misma declaración bilateral, Kast reiteró el respaldo chileno al reclamo argentino por Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, además de llamar a la reanudación de las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido para alcanzar una solución pacífica y definitiva.

De esta manera, mientras la postura oficial del Ejecutivo chileno mantiene el reconocimiento del reclamo argentino por Malvinas, las declaraciones del diputado del Partido de la Gente introdujeron una posición diferente dentro del debate parlamentario.

El episodio se suma a una serie de cruces registrados durante las últimas semanas entre ambos países y vuelve a poner bajo la lupa la relación bilateral, que busca avanzar en acuerdos de integración y cooperación pese a las diferencias vinculadas con cuestiones territoriales y estratégicas.