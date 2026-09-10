Graciela Alfano recordó el día que se desnudó con Matías Alé en el programa de Chiche Gelblung

La actriz rememoró uno de los momentos más recordados de la televisión argentina, cuando presentó públicamente a su pareja en el ciclo “Memoria” y protagonizó una escena que quedó en la historia del espectáculo.

10/09/2026

Tras la muerte de Chiche Gelblung, quien falleció este miércoles a los 82 años, Graciela Alfano recordó uno de los momentos más icónicos que protagonizó en la televisión junto al reconocido periodista: la entrevista en la que presentó a Matías Alé como su novio y ambos sorprendieron al público con una escena inesperada.

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El episodio ocurrió en 2001, durante el programa "Memoria", donde Alfano asistió junto al joven actor, que por entonces recién comenzaba su carrera. La diva recordó que aquella situación surgió a partir de una propuesta del propio Gelblung y que tuvo mucho de improvisación.

"Fue una improvisación de algo que ya estaba hablado", explicó Alfano al referirse al momento que quedó grabado en la memoria de los televidentes.

El inicio de la relación con Matías Alé

Alfano contó que, luego de separarse, Chiche le había sugerido que buscara una pareja de mayor edad. “Él me dice ‘tenés que tener un hombre de 50 años’ y le digo: ‘es muy viejo para mí’”, recordó.

Tiempo después, cuando el periodista se enteró de que estaba en pareja con Matías Alé, quien tenía 22 años y todavía no era conocido públicamente, reaccionó sorprendido.

“Me llama y me dice: ‘¿Pero vos estás loca? ¿Un chico de 22 años? ¿De dónde lo sacaste?’”, relató la actriz.

Finalmente, Gelblung la invitó a su programa para presentar oficialmente la relación. Según recordó Alfano, la única condición que puso fue que el conductor tratara con respeto a Alé durante la entrevista.

La escena que quedó en la historia de la TV

Durante la nota, Gelblung les propuso bailar y la situación tomó un giro inesperado. Alfano recordó que llevaba un vestido con espalda descubierta y decidió seguir el juego frente a las cámaras.

“En un momento, él nos dice: ‘¿Se animan a bailar?’, y yo le sigo el tren. ¿Qué hago? Yo tenía un vestido con espalda descubierta, me desabrocho adelante y cae la delantera”, relató.

La actriz explicó que la escena generó una gran tensión en el estudio porque la reacción de Matías Alé fue el centro de atención: “El público ve el desnudo a través de la cara de Matías, entonces empieza a pasar una cosa muy tensa”.

La mirada de Alfano sobre Gelblung

Al recordar aquella entrevista, Alfano destacó la manera en que Chiche Gelblung conducía sus notas y su capacidad para generar situaciones inesperadas.

“Había mucha crítica, mucha inteligencia dentro de cada palabra que él decía, porque además estaba serio, mirando todo como si fuera un científico”, expresó.

Finalmente, la actriz definió aquella etapa de su vida y su carrera como parte de una actitud que siempre la caracterizó: “Yo siempre fui una transgresora de una sociedad pacata, que he tratado siempre de aggiornar todo lo que pude”, concluyó.