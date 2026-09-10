Sydney Sweeney sorprendió con una provocadora campaña deportiva y volvió a ser tendencia en redes

La protagonista de “Euphoria” protagonizó una publicidad en la que combina elementos deportivos con una estética audaz. El anuncio generó una fuerte repercusión entre los usuarios y volvió a instalar a la actriz en el centro del debate.

10/09/2026

Sydney Sweeney volvió a captar la atención del público tras protagonizar una nueva campaña publicitaria que rápidamente se viralizó en redes sociales. La actriz estadounidense, reconocida por su papel en “Euphoria”, fue la figura elegida para un anuncio de una plataforma de predicciones deportivas que apostó por una propuesta visual llamativa.

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La producción corresponde a Novig, una plataforma vinculada al mundo del deporte, y tuvo como eje una combinación entre sensualidad, humor y referencias a distintas disciplinas deportivas.

Una campaña que mezcló deporte y provocación

En las imágenes del comercial, Sweeney aparece utilizando distintos elementos deportivos para cubrir estratégicamente su cuerpo, como pelotas de fútbol, básquet y tenis, además de accesorios relacionados con otras disciplinas.

"¿Creés que sabés de deportes? Demostralo. Novig es solamente deportes", expresa la actriz al comienzo del anuncio.

En otra de las escenas, la protagonista aparece sobre un aro de básquet y sostiene: "Querían un espectáculo, pero esto es solamente deporte".

También se la puede ver con equipamiento de fútbol americano mientras explica el concepto de la plataforma, que busca diferenciarse al enfocarse exclusivamente en competencias deportivas.

“Solamente vos, tus predicciones y los deportes”, señala el mensaje central de la campaña, que intenta destacar que la plataforma no incluye predicciones relacionadas con otros temas como política o conflictos internacionales.

La reacción en redes sociales

Como era de esperarse, el anuncio generó una rápida repercusión en internet. Las imágenes comenzaron a circular entre miles de usuarios y provocaron comentarios de todo tipo.

Algunos seguidores reaccionaron con humor y aseguraron que la publicidad había logrado captar completamente su atención, mientras que otros la calificaron como una de las producciones publicitarias más llamativas del último tiempo.

La campaña también generó debate sobre el uso de la imagen de la actriz y la estrategia elegida para promocionar un producto relacionado con el deporte.

Sydney Sweeney y las campañas que generan polémica

No es la primera vez que Sydney Sweeney queda en el centro de la conversación por una campaña publicitaria.

En 2025, la actriz había protagonizado una publicidad para American Eagle que generó controversia por un juego de palabras entre “jeans” y “genes”. La propuesta recibió críticas por las interpretaciones que algunos usuarios hicieron sobre el mensaje de la campaña.

Tiempo después, Sweeney aseguró que se había sorprendido por la repercusión que tuvo el anuncio y negó algunas de las lecturas que circularon en redes.

Con esta nueva producción, la actriz volvió a instalarse entre los temas más comentados y confirmó su capacidad para generar impacto cada vez que participa de una campaña publicitaria.