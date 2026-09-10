Milei encabezará el acto por el Día del Maestro y hablará sobre educación

El Presidente participará este viernes de una actividad oficial en el Palacio Sarmiento. Está previsto que brinde un discurso ante docentes y estudiantes, en medio del debate por el rumbo del sistema educativo.

10/09/2026

Javier Milei encabezará este viernes un acto oficial por el Día del Maestro, una fecha que se conmemora cada 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Durante la ceremonia, el Presidente dirigirá unas palabras a docentes y estudiantes y expondrá su mirada sobre la situación de la educación en el país.

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La actividad comenzará a las 11 en la Biblioteca Nacional de Maestros, ubicada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación. El encuentro tendrá carácter institucional y estará enfocado en la comunidad educativa.

La presencia del mandatario se dará en un escenario atravesado por el debate sobre las condiciones de los docentes, el funcionamiento del sistema educativo y las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

A esa discusión se sumaron los resultados de las últimas pruebas PISA, que volvieron a poner el desempeño de los estudiantes argentinos bajo la lupa. En la comparación con 2022, se registraron retrocesos en Matemática, Lectura y Ciencias, lo que reavivó las críticas y el debate sobre la calidad educativa.

El acto también tendrá como antecedente cercano la polémica generada por la exposición que Milei realizó el 27 de agosto frente a alumnos de una escuela secundaria. Aquella intervención provocó denuncias penales de sectores de la oposición, que cuestionaron el contenido del discurso presidencial y plantearon que el mandatario habría utilizado el ámbito escolar con fines proselitistas.

En este contexto, el discurso de este viernes será seguido especialmente por sus posibles definiciones sobre el presente y el futuro de la educación argentina, además del reconocimiento al trabajo que realizan docentes y estudiantes.

La jornada tendrá como eje institucional la conmemoración del Día del Maestro, pero también funcionará como una oportunidad para que el Gobierno exponga su posición sobre las políticas educativas y los desafíos que enfrenta el sistema.