Milei encabezará el acto por el Día del Maestro y hablará sobre educación

El Presidente participará este viernes de una actividad oficial en el Palacio Sarmiento. Está previsto que brinde un discurso ante docentes y estudiantes, en medio del debate por el rumbo del sistema educativo.
Javier Milei encabezará este viernes un acto oficial por el Día del Maestro, una fecha que se conmemora cada 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Durante la ceremonia, el Presidente dirigirá unas palabras a docentes y estudiantes y expondrá su mirada sobre la situación de la educación en el país.
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La actividad comenzará a las 11 en la Biblioteca Nacional de Maestros, ubicada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación. El encuentro tendrá carácter institucional y estará enfocado en la comunidad educativa.
La presencia del mandatario se dará en un escenario atravesado por el debate sobre las condiciones de los docentes, el funcionamiento del sistema educativo y las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
A esa discusión se sumaron los resultados de las últimas pruebas PISA, que volvieron a poner el desempeño de los estudiantes argentinos bajo la lupa. En la comparación con 2022, se registraron retrocesos en Matemática, Lectura y Ciencias, lo que reavivó las críticas y el debate sobre la calidad educativa.
El acto también tendrá como antecedente cercano la polémica generada por la exposición que Milei realizó el 27 de agosto frente a alumnos de una escuela secundaria. Aquella intervención provocó denuncias penales de sectores de la oposición, que cuestionaron el contenido del discurso presidencial y plantearon que el mandatario habría utilizado el ámbito escolar con fines proselitistas.
En este contexto, el discurso de este viernes será seguido especialmente por sus posibles definiciones sobre el presente y el futuro de la educación argentina, además del reconocimiento al trabajo que realizan docentes y estudiantes.
La jornada tendrá como eje institucional la conmemoración del Día del Maestro, pero también funcionará como una oportunidad para que el Gobierno exponga su posición sobre las políticas educativas y los desafíos que enfrenta el sistema.