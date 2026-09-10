Como en las películas: rechazó ser rey de Uganda para seguir atajando en un equipo de la novena división de Inglaterra

El arquero George Desmond Kamurasi se encontró con un tremendo dilema tras la muerte de su primo, exrey de una de las cinco monarquías del país africano.

10/09/2026

Tiene 36 años, ataja en el South East Dons de la novena división de Inglaterra y estuvo muy cerca de abandonar el deporte para convertirse en rey de Uganda. Así de insólita es la vida de George Desmond Kamurasi.

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El arquero se encontró con un tremendo dilema tras la muerte de su primo, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV (ex rey de Tooro, una de las cinco monarquías del país africano). Y es que, considerando el lazo familiar, su nombre aparecía entre los candidatos a heredar el trono, de acuerdo al reporte de varios medios locales como The Sun o el Daily Mail.

Si bien Uganda tiene un único presidente que gobierna desde 1986, también cuenta con cinco monarquías independientes que, hasta el día de hoy, se mantienen activas. Entre ellas aparece Tooro, ubicada al oeste y encargada de influir culturalmente a aproximadamente dos millones de personas. Ese podría haber sido el rol de quien hoy defiende los tres palos del equipo amateur del sureste de Londres.

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Sin embargo, después del entierro de Oyo, quien murió a los 34 años en Estados Unidos luego de una larga lucha contra el cáncer, un comité de 21 ancianos eligió finalmente al sucesor y Kamurasi no será el rey de Tooro. Él mismo fue quien rechazó la oferta, argumentando que su vida ocupa hoy otro tipo de responsabilidades.

La semana pasada capitaneó a su equipo en la victoria 2-0 frente a Erith Town FC por la primera ronda de clasificación para la FA Cup, y ahora planea seguir liderando a este humilde equipo en la próxima ronda. Su rutina está y seguirá allí, en el Reino Unido junto a su familia.

“Uganda será siempre mi hogar. Mantuve un fuerte vínculo con mi herencia cultural. Estar acá me recuerda cuánto hemos avanzado y cuánto queda aún por hacer. Mi amor por Uganda nace de su gente, especialmente de mis padres, quienes me inculcaron los valores de la bondad, el trabajo duro y la resiliencia”, había expresado Kamurasi dos años atrás mediante su cuenta de Instagram.

Un antecedente similar

A lo largo de su historia, el fútbol ha tenido antecedentes de jugadores que, una vez retirados, trasladaron su vida al mundo de la política. Entre los casos más recordados, por supuesto, aparece el de George Weah: ganador del Balón de Oro de 1995 que luego se transformó en presidente de la República de Liberia entre 2018 y 2024.

George Desmond Kamurasi, podría haber seguido un camino similar. No obstante, prefirió mantener su vida en Londres entregándose al deporte. Porque además de capitanear al South East Dons, trabaja en una academia de fútbol juvenil.