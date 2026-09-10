“No importa cuánto nos ataquen”: el mensaje de Milei con una llamativa metáfora futbolera

El Presidente publicó un mensaje en redes sociales acompañado por un video viral y utilizó la figura del arquero para reivindicar su resistencia frente a las críticas y los cuestionamientos. “La libertad avanza”, afirmó al cerrar su publicación.

10/09/2026

El presidente Javier Milei volvió a utilizar las redes sociales para defender el rumbo de su Gobierno y eligió una particular comparación: se presentó como un arquero que debe mantenerse firme frente a los ataques y no abandonar su posición.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario compartió este jueves en su cuenta oficial de X un video que muestra a un arquero protagonizando una inesperada atajada cuando parecía que la pelota terminaría en gol. A partir de esas imágenes, publicó un texto titulado “Voluntad de hierro”, en el que trasladó esa situación al escenario político.

Milei sostuvo que la tarea del arquero exige concentración permanente, resistencia y capacidad para soportar la presión, porque se trata de la última línea defensiva de un equipo. En ese sentido, remarcó que cualquier distracción o momento de abandono puede hacer que todo el esfuerzo realizado previamente pierda sentido.

A partir de esa metáfora, el Presidente vinculó esas características con la forma en que encara su gestión. “Todo buen arquero debe tener una voluntad de hierro para seguir luchando con uñas y dientes para defender a los suyos”, planteó.

El mensaje también tuvo un componente dirigido directamente a sus seguidores. “Confíen, porque esta vez hay con qué”, afirmó Milei, antes de asegurar que continuará sosteniendo su posición pese a las críticas y los cuestionamientos que recibe.

“No vamos a bajar los brazos”, sostuvo el mandatario, quien además señaló que no modificará su actitud frente a los distintos ataques que, según planteó, enfrenta su administración.

La publicación se conoció en una jornada en la que el Gobierno nacional destacó el dato de inflación de agosto, que se ubicó en el 1,7%, y reivindicó la evolución de los principales indicadores económicos como parte de los resultados de su programa.

Milei cerró su mensaje con una de sus consignas habituales: “Viva la libertad, carajo”, y volvió a utilizar la expresión “La libertad avanza” como cierre de su publicación.