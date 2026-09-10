Lali Espósito mostró el tráiler de “Glaxo”, la película que competirá en San Sebastián

El film dirigido por Benjamín Naishtat tendrá su estreno internacional en el Festival de Toronto y luego formará parte de la competencia oficial del prestigioso certamen español. Está basado en la novela de Hernán Ronsino.

10/09/2026

Lali Espósito presentó este jueves el primer tráiler oficial de “Glaxo”, la película que protagoniza junto a Marcelo Subiotto y Esteban Bigliardi y que tendrá una destacada participación en los principales festivales internacionales de cine.

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La actriz y cantante compartió el adelanto a través de sus redes sociales, donde confirmó que la producción dirigida por Benjamín Naishtat tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto y luego competirá en la sección oficial del Festival de San Sebastián.

"Tráiler oficial de Glaxo, una película de Benjamín Naishtat basada en la novela homónima de Hernán Ronsino”, escribió Lali al presentar las primeras imágenes del largometraje. “Qué emoción”, agregó sobre el esperado lanzamiento.

Estreno internacional y competencia en festivales

“Glaxo” será parte de la sección Special Presentations de la 51.ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, que se desarrollará entre el 10 y el 20 de septiembre.

Luego, la película llegará a España para formar parte de la competencia oficial de la 74.ª edición del Festival de San Sebastián, uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre.

La producción representa el regreso de Lali a un rol protagónico en cine luego de su participación en “Puan”, película codirigida por Naishtat y María Alché, que recibió importantes reconocimientos internacionales.

La historia de “Glaxo”

El largometraje está basado en la novela homónima del escritor argentino Hernán Ronsino, publicada en 2009 por Eterna Cadencia.

La historia transcurre entre finales de la década del 50 y los años 80, en un pequeño pueblo marcado por la presencia de una fábrica farmacéutica. La trama sigue a cuatro jóvenes cuya amistad comienza a romperse tras la llegada de un expolicía y su esposa.

Además de Lali Espósito, Marcelo Subiotto y Esteban Bigliardi, el elenco se completa con Esteban Lamothe, Manu Fanego, Alan Sabbagh y Joaquín Bonadeo.

Una nueva apuesta de Benjamín Naishtat

“Glaxo” fue producida por Rei Pictures, de Argentina, y RT Features, de Brasil. Parte del rodaje se realizó en territorio brasileño, donde la producción accedió a incentivos fiscales para llevar adelante la filmación.

El director Benjamín Naishtat ya cuenta con antecedentes destacados en el Festival de San Sebastián. En 2018, su película “Rojo” obtuvo la Concha de Plata a Mejor Dirección, además de reconocimientos por Mejor Fotografía y Mejor Actor para Darío Grandinetti.

Con esta nueva producción, Lali Espósito vuelve a posicionarse en el circuito internacional del cine con una película que combina una historia basada en la literatura argentina y una fuerte presencia en festivales de prestigio mundial.