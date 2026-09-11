Crítica de "Bad Apples"

Jonatan Etzler firma esta eficaz comedia negra en la que Saoirse Ronan interpreta a una profesora que secuestra al insufrible alumno que impide que el resto de su prometedora clase evolucione.

Hoy 07:03

Por Antonio Trashorras

Para Fotogramas

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La inclusión es un gran ideal pedagógico hasta que adquiere nombre, gesto malencarado y la fea costumbre de arrojar sillas por la ventana. En 'Bad Apples' una profesora no odia a la manzana podrida del aula donde pretende desarrollar su vocación: la docencia. Lo que odia es la imposibilidad material de enseñar mientras el brillo de esa prometedora clase es drenado por una sola presencia ponzoñosa. Eficaz comedia negra, pero topada en cinismo y vitriolo moral, la película no acaba de convertir al alumno insufrible en un monstruo. Tampoco cede a la (socialmente bienqueda) bobaliconería de considerarlo 'tan solo' una víctima cuya conducta pone en evidencia las costuras de un sistema educativo que proclama atención individualizada a la vez que opera con ratios, protocolos y recursos insuficientes. ¿Y si tan tóxico es el chico nocivo como la utilidad de que exista siempre una oveja negra?

La sátira siempre fue buen laboratorio para triscar con ideas al límite de lo improcedente. De pronto ríes mientras te descubres pensando algo turbador: que por supuesto el grupo avanza mejor cuando el indeseable no está. La película no justifica tal razonamiento, aunque, a la postre, sí lleva a admitir un resultado. La protagonista no yerra por maldad sino por desgaste, el de cargar con un peso que otros prefieren ignorar. Cuando el escollo desaparece, el mecanismo recupera la eficiencia, la mayoría aprende, los padres sonríen. Todo parece confirmar que la exclusión funciona. Y ahí la sátira escolar se torna incómoda radiografía de nuestras instituciones, oficinas, barrios, redes sociales… ¿No proclaman la diversidad mientras diseñan técnicas para erradicar aquello que altere lo estadísticamente óptimo?

Por ello (y por divertido) el film desasosiega más que escandaliza. No denuncia una excepción aberrante sino que señala una tentación cotidiana: la de confundir el bien común con la mera eliminación de lo que obliga a flexibilizar y mejorar la marcha colectiva. En tiempos de remedios instantáneos, 'Bad Apples' asume que una piedra en el engranaje es un problema, sí, pero peor es que alguien decida que el cesto solo acoja las piezas más fáciles de manejar.

Para quienes desconfían de soluciones fáciles a problemas complejos.