Asa Germann se suma al elenco del nuevo “X-Men” como Angel

El actor de “Gen V” interpretará a Warren Worthington III, el personaje alado que se incorporará al nuevo equipo de mutantes de Marvel. La película llegará a los cines en mayo de 2028.

Hoy 07:24

El elenco del nuevo “X-Men” de Marvel Studios continúa tomando forma. Asa Germann, conocido por su participación en la serie “Gen V”, fue elegido para interpretar a Angel, uno de los clásicos mutantes de los cómics de Marvel.

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Germann se suma a un reparto encabezado por Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cyclops, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue, Christopher Abbott como el Profesor X y Maya Boyd como Storm. Marvel Studios confirmó previamente a estos integrantes del nuevo equipo durante la convención D23.

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La película será dirigida por Jake Schreier, responsable de “Thunderbolts”, mientras que Adam Driver interpretará al villano Mr. Sinister, uno de los históricos enemigos de los X-Men. El estreno está previsto para el 5 de mayo de 2028.

Angel es el nombre de héroe de Warren Worthington III, un millonario mutante que posee grandes alas similares a las de un ave y puede volar. El personaje ya tuvo apariciones en anteriores películas de la franquicia.

En “X-Men: The Last Stand”, Warren fue interpretado de niño por Ben Foster en un flashback y de adulto por Cayden Boyd. Posteriormente, Ben Hardy interpretó al personaje en “X-Men: Apocalypse”, aunque en esa oportunidad apareció transformado en su versión oscura, Archangel, con alas metálicas.

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Germann ganó reconocimiento por interpretar a Sam Riordan en “Gen V”, el spin-off de “The Boys” producido por Amazon Prime Video. Su personaje es un joven superhéroe prácticamente invulnerable y dotado de una fuerza extraordinaria que estudia en la Universidad Godolkin.

El actor también apareció en dos episodios de la cuarta temporada de “The Boys” y participó este año en “Scream 7”, donde interpretó a Lucas Bowden. Además, tuvo una participación en la serie de Netflix “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”.

“Gen V” fue cancelada este año después de dos temporadas. Ahora, Germann dará el salto al Universo Cinematográfico de Marvel para formar parte de una de las franquicias más importantes del estudio.

Marvel Studios no realizó comentarios oficiales sobre la incorporación del actor. La información sobre su casting fue reportada inicialmente por The Hollywood Reporter.