Quién es el músico con el que la vincularon y qué dijo Olivia Rodrigo sobre su supuesto romance

La cantante fue fotografiada junto a Cameron Winter, líder de la banda Geese, y las imágenes despertaron rumores de una posible relación. Ahora, el músico contó qué ocurrió aquella noche.

Hoy 07:40

Olivia Rodrigo volvió a quedar en el centro de los rumores sentimentales después de ser fotografiada junto a Cameron Winter, cantante y líder de la banda estadounidense Geese. Las imágenes, tomadas en Los Ángeles, mostraban a ambos compartiendo una cena y rápidamente fueron interpretadas como una posible cita romántica.

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Winter, de 23 años, es el vocalista de Geese, grupo de rock neoyorquino que ganó notoriedad durante los últimos años por su particular combinación de rock alternativo, post-punk y sonidos experimentales. La banda publicó su álbum Getting Killed en 2025 y Winter comenzó a llamar la atención también por su perfil como compositor y músico solista.

Cameron Winter

Las fotografías junto a Rodrigo fueron suficientes para alimentar las especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, el propio Winter se encargó de bajar la temperatura de los rumores al revelar qué había ocurrido durante aquel encuentro.

Consultado sobre la supuesta cita, el músico explicó que durante la cena hablaron sobre los Padres Fundadores de Estados Unidos. La respuesta sorprendió por lo alejada que estaba de la expectativa de una velada romántica y prácticamente desactivó las versiones que habían comenzado a circular.

Además, Rodrigo y Winter no volvieron a ser vistos juntos públicamente desde aquel encuentro, otro dato que parece indicar que la relación entre ambos no habría pasado de una amistad.

Olivia Rodrigo

Por ahora, Olivia Rodrigo no confirmó ningún romance con Winter. La cantante, que atraviesa una nueva etapa profesional con el comienzo de su próxima gira, continúa además rodeada de especulaciones sobre su vida sentimental, aunque mantiene un perfil bastante reservado al respecto.

Así, lo que para muchos parecía ser una nueva pareja de Hollywood terminó teniendo una explicación mucho más inesperada: dos jóvenes músicos compartiendo una cena y hablando de historia estadounidense.