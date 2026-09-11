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Sorpresa en el sur de la Capital: cayó granizo durante la madrugada

Vecinos de los barrios Siglo XX y Siglo XXI enviaron fotos y videos al WhatsApp de Diario Panorama. Según relataron, la caída de pequeñas piedras de hielo se registró entre la 1.20 y la 1.45 de este viernes. Mirá.

Hoy 07:56

La madrugada de este viernes estuvo marcada por la inestabilidad en distintos sectores de Santiago del Estero, y vecinos de la zona sur de la Capital reportaron la caída de granizo de pequeño tamaño.

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Las imágenes y videos fueron enviados por lectores al WhatsApp de Diario Panorama (3855795000), principalmente desde los barrios Siglo XX y Siglo XXI, donde el fenómeno sorprendió a quienes todavía se encontraban despiertos durante las primeras horas de la jornada.

Según expresaron los vecinos, el granizo comenzó a registrarse después de la medianoche, aproximadamente entre la 1.20 y la 1.45. En las fotografías recibidas pueden observarse pequeñas piedras de hielo, de tamaño reducido, similares a “perlitas”, acumuladas sobre las manos de quienes lo documentaron.

La caída se produjo en medio de las tormentas que afectaron a la Madre de Ciudades durante la madrugada, antes de una jornada en la que persistirá la inestabilidad.

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