Millie Bobby Brown, entre las candidatas para interpretar a Britney Spears en su esperada biopic

La actriz de Stranger Things aparece entre los nombres que suenan con fuerza para protagonizar la película basada en las memorias The Woman in Me, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

Hoy 07:28

Millie Bobby Brown es uno de los nombres que suenan para interpretar a Britney Spears en la esperada película biográfica basada en las memorias The Woman in Me. La actriz de Stranger Things aparece entre las principales candidatas junto a Sydney Sweeney, mientras que también fueron mencionadas otras intérpretes como Addison Rae, Bailee Madison y Kylie Schultz.

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El proyecto será producido por Universal Pictures y estará dirigido por Jon M. Chu, responsable de Wicked. El guion quedó en manos de Liz Meriwether, creadora de New Girl y cocreadora de Dying for Sex, quien trabaja en la adaptación de las memorias publicadas por Spears en 2023.

Por el momento, ninguna actriz fue confirmada oficialmente para el papel. La propia evolución del proyecto indica que todavía se encuentra en una etapa relativamente temprana: Meriwether señaló recientemente que recién está comenzando a desarrollar la historia y que uno de los grandes desafíos será condensar la vida de Spears en una película de aproximadamente dos horas.

Para Millie, sin embargo, interpretar a Britney no sería una idea nueva. En 2022, durante una entrevista con Drew Barrymore, la actriz había expresado públicamente su deseo de interpretar a una persona real y señaló específicamente a Britney Spears, cuya historia, según explicó entonces, le resultaba especialmente cercana.

La película buscará llevar al cine distintos momentos de la vida de Spears: desde su infancia y su explosivo ascenso a la fama durante su adolescencia hasta la enorme exposición mediática, sus relaciones personales y los años que pasó bajo una tutela judicial de 13 años, que terminó en 2021.

Aunque Millie Bobby Brown todavía no tiene el papel asegurado, su nombre volvió a instalarse con fuerza entre las candidatas mientras Hollywood comienza a definir quién tendrá la difícil tarea de interpretar a una de las mayores estrellas pop de las últimas décadas.