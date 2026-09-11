El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 11 de septiembre: tormentas y viento sur

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada inestable con una máxima de 25 grados. ¿Cómo estará el fin de semana?

Hoy 07:34

Este viernes 11 de septiembre, Santiago del Estero tendrá una jornada marcada por la inestabilidad durante las primeras horas y fuertes ráfagas de viento, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

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Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% y una temperatura mìnima cercana a los 14 °C. Los vientos soplarán desde el sector sur, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo estará mayormente nublado. La temperatura alcanzará una máxima de 25 °C, mientras que el viento del sur aumentará su intensidad.

Para la noche ya no se esperan precipitaciones, aunque continuará el cielo mayormente nublado, con unos 17 °C y vientos del sector este.

Se viene un fuerte descenso de temperatura

De cara al fin de semana, el pronóstico extendido anticipa un marcado descenso de las temperaturas. Para el sábado se esperan lloviznas durante todo el día y una mínima de 8 °C y máxima de 17, mientras que el domingo sería el día más frío, con una mínima de apenas 6 °C y una máxima de 13 °C.

A partir del lunes, las temperaturas comenzarían a recuperarse de manera gradual. Para esa jornada se anuncian 8 °C de mínima y 18 °C de máxima; el martes, la máxima llegaría a 22 °C; el miércoles, a 26 °C; y para el jueves podría alcanzar nuevamente los 30 °C.